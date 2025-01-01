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ग्रामीणों का कहना था कि मंदिर में हनुमान जी, शिव-पार्वती, शनिदेव सहित अन्य देवी-देवताओं की मूर्तियां स्थापित हैं। मंदिर हटाने से पहले सभी मूर्तियों को उचित स्थान पर विधि-विधान के साथ प्राण प्रतिष्ठा कराई जाए।साथ ही नए मंदिर परिसर में इंटरलॉकिंग का कार्य कराते हुए श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए नल की व्यवस्था की जाए। तहसीलदार विकास भारद्वाज और पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई। अधिकारियों और पुलिसकर्मियों ने ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया लेकिन ग्रामीण अपनी मांगों पर अड़े रहे।ग्रामीणों ने एनएचएआई की ओर से दूसरी जगह बनाए गए मंदिर की गुणवत्ता पर भी नाराजगी जताई। आरोप लगाया कि नए मंदिर का निर्माण मानकों के अनुरूप नहीं कराया गया है। पहले उस मंदिर के निर्माण कार्य को सही कराया जाए, उसके बाद ही पुराने मंदिर को हटाया जाए।ग्रामीणों ने मंदिर की मूर्तियों और निर्माण सामग्री को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के लिए दो दिन का समय मांगा। इस बात पर काफी देर तक ग्रामीणों और एनएचएआई टीम के बीच नोकझोंक होती रही।ग्रामीणों का कहना था कि जब तक उनकी मांगों पर उचित कार्रवाई नहीं होती तब तक मंदिर हटाने का कार्य नहीं होने दिया जाएगा। विरोध को देखते हुए टीम को वापस जाना पड़ा।