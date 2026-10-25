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हाथरस: आज संडे को स्कूल बंद है ही, कल भी स्कूलों में रहेगी छुट्टी, आदेश सभी बोर्ड के सभी विद्यालयों पर लागू

Sun, 25 Oct 2026 10:27 AM IST
Chaman Kumar Sharma अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस
अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस Published by: Chaman Kumar Sharma Updated Sun, 25 Oct 2026 10:27 AM IST
सार

यह आदेश जिले के सभी बेसिक शिक्षा परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, कंपोजिट, राजकीय, अशासकीय सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त, वित्तविहीन, सीबीएसई, आईसीएससी एवं अन्य समस्त बोर्डों के विद्यालयों पर लागू होगा।

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Holiday in schools on Maharishi Valmiki Jayanti
स्कूल बंद। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार
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अक्तूबर माह के अंतिम सप्ताह में बच्चों को एक और छुट्टी मिल रही है। 25 अक्तूबर को जहां रविवार है, वहीं 26 अक्तूबर को महर्षि वाल्मीकि जयंती पर भी नर्सरी से कक्षा आठवीं तक के सभी बोर्ड के सभी स्कूल बंद रहेंगे।

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उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के निर्देशों के क्रम में 26 अक्तूबर को महर्षि वाल्मीकि जयंती पर जिले में नर्सरी से कक्षा आठवीं तक के स्कूलों में छुट्टी रहेगी। यह जानकारी देते हुए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी रणवीर सिंह ने बताया कि यह आदेश जिले के सभी बेसिक शिक्षा परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, कंपोजिट, राजकीय, अशासकीय सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त, वित्तविहीन, सीबीएसई, आईसीएससी एवं अन्य समस्त बोर्डों के विद्यालयों पर लागू होगा। उन्होंने कहा है कि जिन कार्मिकों की ड्यूटी जनगणना अथवा एमएलसी चुनाव की मतगणना में लगी है, वे अपनी ड्यूटी अनिवार्य रूप से करेंगे। 

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