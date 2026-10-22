हाथरस: एमएलसी चुनाव मतदान पर 23 अक्टूबर को विशेष अवकाश, नर्सरी से 12वीं तक सभी स्कूल बंद रहेंगे

हाथरस में एमएलसी चुनाव के मतदान को देखते हुए डीएम सत्यप्रकाश पटेल ने जिले में 23 अक्तूबर को विशेष अवकाश घोषित किया है।

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जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने बताया कि यह अवकाश जिले के कक्षा नर्सरी से लेकर 12वीं तक के सभी परिषदीय, माध्यमिक, मान्यता प्राप्त और सहायता प्राप्त विद्यालयों पर लागू होगा। डीएम ने सभी संबंधित विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों और प्रबंधकों को आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।