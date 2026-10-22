हाथरस: एमएलसी चुनाव मतदान पर 23 अक्टूबर को विशेष अवकाश, नर्सरी से 12वीं तक सभी स्कूल बंद रहेंगे
अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस Published by: Chaman Kumar Sharma Updated Thu, 22 Oct 2026 10:08 PM IST
सार
23 अक्तूबर को एमएलसी चुनाव का मतदान है। हाथरस में नर्सरी से लेकर 12वीं तक के सभी परिषदीय, माध्यमिक, मान्यता प्राप्त और सहायता प्राप्त विद्यालय बंद रहेंगे।
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विस्तार
हाथरस में एमएलसी चुनाव के मतदान को देखते हुए डीएम सत्यप्रकाश पटेल ने जिले में 23 अक्तूबर को विशेष अवकाश घोषित किया है।
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जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने बताया कि यह अवकाश जिले के कक्षा नर्सरी से लेकर 12वीं तक के सभी परिषदीय, माध्यमिक, मान्यता प्राप्त और सहायता प्राप्त विद्यालयों पर लागू होगा। डीएम ने सभी संबंधित विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों और प्रबंधकों को आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
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