हाथरस जिला अस्पताल: बंदरों का आतंक, इमरजेंसी तक जाना है जोखिम भरा, मरीजों में दहशत

रोजाना 40 से 50 लोग हो रहे घायल

जिले में प्रतिदिन बंदरों के हमलों में 40 से 50 लोग घायल हो रहे हैं। जिला अस्पताल में सितंबर में 1,250 लोगों ने बंदर के काटने पर एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाई। अक्तूबर में अब तक 660 लोग इंजेक्शन लगवा चुके हैं। कुत्तों के बाद बंदर काटने के मामले अधिक सामने आ रहे हैं।



शासन के आदेश, फिर भी कार्रवाई नहीं

शासन ने दो अप्रैल 2026 को मानव-बंदर संघर्ष रोकने के लिए अंतरिम कार्ययोजना लागू की थी। जिलाधिकारियों को नगर निकायों के माध्यम से बंदरों के ठिकाने चिह्नित कराने, हेल्पलाइन जारी करने और उन्हें पकड़ने की योजना बनाने के निर्देश दिए गए थे। इसके बावजूद जिले में बंदरों को पकड़ने के लिए ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं।