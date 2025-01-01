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ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि खटारा और अनफिट बसों के सहारे डिपो प्रशासन सहालगों की भारी भीड़ को कैसे संभालेगा और यात्रियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा।हाथरस डिपो में लंबे समय से टायरों, ब्रेक शू और अन्य जरूरी कलपुर्जों की भारी कमी बनी हुई है। रखरखाव के अभाव में बसों की हालत इतनी बदतर हो चुकी है कि प्रतिदिन रूट पर निकलने वाली दो से तीन बसें बीच रास्ते में ही खराब होकर खड़ी हो जाती हैं।इससे न केवल यात्रियों को गंतव्य तक पहुंचने में भारी परेशानी झेलनी पड़ती है, बल्कि चालक और परिचालकों को भी लोगों के गुस्से का शिकार होना पड़ता है।चालकों ने जूनियर फोरमैन पर लगाए मनमानी के आरोप : डिपो के चालकों का आरोप है कि तकनीकी खामियों और अनफिट बसों की शिकायत करने के बावजूद स्थानीय अधिकारी आंखें मूंदे बैठे हैं। चालकों के विरोध को दरकिनार कर जूनियर फोरमैन द्वारा जबरन इन अनफिट बसों को मार्गों पर भेजा जा रहा है।चालकों का कहना है कि घिसे हुए ब्रेक और सपाट टायरों के साथ बस चलाना हर पल किसी बड़े हादसे को दावत देने जैसा है, लेकिन अधिकारियों पर इसका कोई असर नहीं हो रहा है।