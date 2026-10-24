Hathras News: करवाचौथ पर डिजाइनर सूट व स्टाइलिश ब्लाउज की बहार

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करवाचौथ के लिए एम्ब्रॉयडरी, गोटा-पट्टी, मिरर वर्क और आकर्षक नेक डिजाइन वाले सूट पसंद किए जा रहे हैं। अनारकली, स्ट्रेट कट और प्लाजो सूट के साथ खूबसूरत दुपट्टों की भी मांग है। लाल, मैरून, गुलाबी, हरे और रस्ट रंग के परिधान त्योहार के पारंपरिक लुक को खास बना रहे हैं।वहीं, कुछ महिलाएं हल्के और आरामदायक कपड़ों को प्राथमिकता दे रही हैं। डिजाइनर ब्लाउज में कई तरह के डिजाइन आकर्षित कर रहे हैं। साड़ियों के साथ मैचिंग के अलावा कंट्रास्ट रंग के ब्लाउज भी पसंद किए जा रहे हैं। कढ़ाई, लेस, बीड्स और हल्के मिरर वर्क से सजे ब्लाउज पारंपरिक परिधानों को नया अंदाज दे रहे हैं।बुटीक संचालक शालिनी अग्रवाल ने बताया कि रेडीमेड कपड़ों के विकल्प मौजूद होने के बावजूद महिलाएं अपनी पसंद के फैब्रिक, नेक पैटर्न और स्लीव्स के अनुसार कपड़े सिलवाना पसंद कर रही हैं। त्योहार नजदीक आने के साथ समय पर डिलीवरी और बेहतर फिटिंग के लिए पहले से सिलाई की बुकिंग कराई जा रही है।