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तहसीलदार हेमंत चौधरी ने बताया कि सर्वे में सहयोग यिका जाएगा। प्रथम चरण में यह कॉरिडोर दिल्ली से वाराणसी के बीच बनाया जा रहा है। इसके लिए क्षेत्र के गांव तसींगा, गढ़, तिल्हू, बुर्ज, घूंचा, बनारसीपुर, बिसावर, ताजपुर व मई सहित आसपास के गांवों में संभावित भूमि पर जगह-जगह निशान लगाए गए हैं। इससे ग्रामीणों के बीच परियोजना के लिए जमीन अधिग्रहण की चर्चाएं शुरू हो गई हैं।जानकार बताते हैं कि रेल कॉरिडोर के लिए संभावित मार्ग के अंतर्गत आने वाली जमीन की स्थिति और उपलब्धता का आकलन किया जा रहा है। इस क्रम में परियोजना के कर्मचारी संबंधित गांवों में पहुंचकर भूमि का सर्वे और चिह्नांकन कर रहे हैं।तसींगा के ग्राम प्रधान प्रतिनिधि श्यामवीर सिंह ने बताया कि दिल्ली से वाराणसी तक हाईस्पीड रेल लाइन तैयार की जानी है, जिस पर बुलेट ट्रेन संचालित होगी। इसके लिए क्षेत्र में जमीन का चिह्नांकन किया जा रहा है। उनके खेत में भी निशान लगाया गया है। उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले चिह्नांकन करने पहुंचे कर्मचारियों से उनकी झड़प भी हो गई थी। उनका आरोप है कि कर्मचारी बिना पूर्व सूचना दिए ही उनके खेतों में पहुंच गए और वहां निशान लगा दिए। इस पर उन्होंने आपत्ति जताई थी।350 किमी प्रति घंटे तक हो सकती है रफ्तारप्रस्तावित दिल्ली-वाराणसी हाईस्पीड रेल कॉरिडोर देश की महत्वाकांक्षी रेल परियोजनाओं में शामिल है। योजना के अनुसार, बुलेट ट्रेन की अधिकतम रफ्तार करीब 350 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। परियोजना पूरी होने पर दिल्ली और वाराणसी के बीच यात्रा का समय काफी कम होने की उम्मीद है।