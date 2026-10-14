Hathras News: घर में लगी भीषण आग, शादी का सामान व नकदी राख

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रमनपुर निवासी सुभाष मजदूरी करते हैं। वे परिवार के साथ दिल्ली एक कार्यक्रम में गए थे। घर पर उनकी पत्नी, बेटा व बेटी थे। देर रात करीब तीन बजे घर में अज्ञात कारणों से आग लग गई। हादसे की जानकारी पर आस-पड़ोसी जाग गए। करीब डेढ़ घंटे की मशक्कत के बाद लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया।सुभाष ने बताया कि 20 नवंबर को उनके बेटे की शादी तय हो चुकी है। शादी से संबंधित काफी सामान घर में रखा हुआ था। सुभाष के अनुसार आग से करीब 10 लाख रुपये का नुकसान हुआ है। सीओ योगेंद्र कृष्ण नारायण ने बताया कि सूचना देने से पहले ही आग पर काबू पा लिया गया था। आग के कारणों की जांच की जा रही है। संवाद