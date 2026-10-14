फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hathras News ›   A massive fire broke out in the house, reducing wedding items and cash to ashes.

Hathras News: घर में लगी भीषण आग, शादी का सामान व नकदी राख

Wed, 14 Oct 2026 01:34 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस
संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस Updated Wed, 14 Oct 2026 01:34 AM IST
विज्ञापन
A massive fire broke out in the house, reducing wedding items and cash to ashes.
प्रतीकात्मक चित्र। - फोटो : Archive
मोहल्ला रमनपुर में सोमवार देर रात एक मकान में आग लग गई। हादसे में सारा सामान जलकर राख हो गया। परिवार में हाल ही में शादी थी। हादसे में शादी का सामान व नकदी भी जल गई है। हादसे से परिवार सदमे में है।
विज्ञापन

रमनपुर निवासी सुभाष मजदूरी करते हैं। वे परिवार के साथ दिल्ली एक कार्यक्रम में गए थे। घर पर उनकी पत्नी, बेटा व बेटी थे। देर रात करीब तीन बजे घर में अज्ञात कारणों से आग लग गई। हादसे की जानकारी पर आस-पड़ोसी जाग गए। करीब डेढ़ घंटे की मशक्कत के बाद लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया।
विज्ञापन

सुभाष ने बताया कि 20 नवंबर को उनके बेटे की शादी तय हो चुकी है। शादी से संबंधित काफी सामान घर में रखा हुआ था। सुभाष के अनुसार आग से करीब 10 लाख रुपये का नुकसान हुआ है। सीओ योगेंद्र कृष्ण नारायण ने बताया कि सूचना देने से पहले ही आग पर काबू पा लिया गया था। आग के कारणों की जांच की जा रही है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed