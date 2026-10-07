Hathras News: 1,800 किलो संदिग्ध सफेद पाउडर और मेवा जब्त

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टीम जब मौके पर पहुंची तो इस परिसर में बड़े पैमाने पर खाने-पीने की सामग्री का भंडारण और खाद्य सामग्री तैयार करने का काम किया जा रहा था। कार्रवाई के दौरान पूरा परिसर वीडियोग्राफी की निगरानी में जांचा गया, जहां कई तरह की खाद्य सामग्री तैयार करने वाली मशीनें भी स्थापित मिलीं।जांच के दौरान टीम को मौके से 1800 किलो संदिग्ध सफेद पाउडर, 2,720 किलो चाय पत्ती, 2528 किलो काजू, 560 किलो बादाम, 135 किलो पिस्ता मिला। मौके पर पहुंची टीम ने बताया कि परिसर लाखन सिंह का है, जब जानकारी की गई तो पता चला कि रौनक वार्ष्णेय ने किराये पर लिया है। टीम को सूचना मिली थी कि इस परिसर में बड़े पैमाने पर खाद्य सामग्री तैयार करने और उनके भंडारण का संदिग्ध कार्य चल रहा है। हालांकि इस दौरान संचालक रौनक वार्ष्णेय मौके से नदारद मिले। संचालक की गैरमौजूदगी को देखते हुए टीम ने पूरे परिसर को सील कर दिया।संचालक की गैरमौजूदगी के कारण परिसर को सील कर दिया गया है। अभी जांच की प्रक्रिया जारी है और पूरी कार्रवाई संपन्न होने के बाद ही विस्तृत व अधिकृत जानकारी साझा की जाएगी।-अनिल कुमार सिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, हाथरस