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कहारनपुर निवासी अनुराग (20) गांव में ही खेती करता था। बीती 18 नवंबर की रात गांव के ही सतीश से उसका विवाद हो गया था। विवाद की वजह स्पष्ट नहीं हो पाई थी। इसी दौरान सतीश की मां शारदा भी वहां पहुंच गई थी। शारदा की मौजूदगी में सतीश ने अनुराग को चाकू मार दिया था। पसली के पास चाकू लगने से उसे सीएचसी से मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया था। परिजन उसे मेडिकल कॉलेज की जगह फर्रुखाबाद के एक प्राइवेट अस्पताल ले गए थे। वहां से अनुराग को रेफर कराकर कानपुर के प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया था जहां मंगलवार सुबह लगभग 10 बजे अनुराग की मौत हो गई। मृतक तीन भाई बहनों में सबसे बड़ा था। बेटे की मौत की जानकारी पर मां उर्मिला बदहवास हो गईं। कोतवाल संदीप शुक्ला ने बताया कि जानलेवा हमले के मामले में प्राथमिकी पहले से दर्ज है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आते ही गैर इरादतन हत्या की धाराएं बढ़ाई जाएंगी।पुलिस का मानना, आरोपी मानसिक रूप से विक्षिप्तघटना की रात ही पुलिस ने सतीश को हिरासत में लेकर पूछताछ की थी। विश्वस्त सूत्र बताते हैं कि वारदात की वजह पूछने पर उसने ऐसे जवाब दिए जिससे पता चलता है कि वह मानसिक रूप से विक्षिप्त है। एक पुलिस अधिकारी से तो सतीश ने यहां तक कह दिया कि अनुराग उसके शरीर से खून निकलवाकर बेच देता था। कभी सिर, कभी हाथ और कभी पैर से खून निकलवाने की बात कही जिस पर पुलिस ने जांच कराई लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हुई। दोबारा पूछने पर भी उसने ऊटपटांग जानकारियां ही दीं। पुलिस का भी मानना है कि आरोपी मानसिक रूप से विक्षिप्त है।