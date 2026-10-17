फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hardoi News ›   Youth dies under suspicious circumstances; father alleges harassment

Hardoi News: संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत, पिता ने लगाया प्रताड़ना का आरोप

Sat, 17 Oct 2026 11:38 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 11:38 PM IST
विज्ञापन
Youth dies under suspicious circumstances; father alleges harassment
फोटो- 37- विवेक त्रिवेदी। फाइल फोटो
भरावन। अतरौली थाना क्षेत्र के छतिहा रामपुर निवासी युवक ने शुक्रवार को संदिग्ध हालात में जहरीला पदार्थ खा लिया। तबीयत बिगड़ने पर परिजन उसे लेकर मेडिकल कॉलेज लखनऊ पहुंचे, वहां उपचार के दौरान शनिवार को उसकी मौत हो गई। युवक के पिता ने कर्ज की प्रताड़ना से तंग आकर जहर खाने का आरोप लगाया है। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।
विज्ञापन

छतिहा रामपुर निवासी अलोपी त्रिवेदी का पुत्र विवेक त्रिवेदी (27) लखनऊ में अपने चाचा मूलचंद्र के घर रहकर फूड डिलीवरी का काम करता था। बताया कि वर्ष 2021 में उसने गाय खरीदने के लिए लखनऊ के गढ़ी निवासी एक व्यक्ति से 50 हजार रुपये 15 प्रतिशत ब्याज पर लिए थे। पिता का दावा है कि विवेक ब्याज समेत चार लाख रुपये अदा कर चुका था। वर्ष 2024 में दो लाख रुपये का लोन लेकर भी वापस किए, लेकिन इसके बावजूद 55 हजार रुपये और मांगे जा रहे थे।
विज्ञापन

आरोप है कि हर सप्ताह 7,500 रुपये ब्याज देने का दबाव बनाया जाता था। रुपये न देने पर बेइज्जती करने और खेत जोतने की धमकी दी जाती थी। पिता ने बताया कि 16 अक्तूबर को विवेक उससे मिलने गया था। घर लौटने के बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई और उल्टियां होने लगीं। मेडिकल कॉलेज लखनऊ ले जाते समय विवेक ने छोटे भाई वैभव को बताया कि प्रताड़ना से परेशान होकर उसने जहरीला पदार्थ खा लिया है। शुक्रवार शाम उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। लखनऊ में पोस्टमार्टम कराया गया है। प्रभारी निरीक्षक शिवाकांत पांडेय ने बताया कि शिकायत मिली है। जांच कर कार्रवाई की जाएगी।

फोटो- 37- विवेक त्रिवेदी। फाइल फोटो

फोटो- 37- विवेक त्रिवेदी। फाइल फोटो

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed