Hardoi News: डाक विभाग में कामकाज सीख सकेंगे युवा, 20 अक्तूबर तक मौका

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- कौशल विकास में मिलेगी मददसंवाद न्यूज एजेंसीहरदोई। डाक विभाग की कार्यप्रणाली समझने और व्यावहारिक अनुभव हासिल करने के लिए माई भारत पोर्टल पर इंडिया पोस्ट का एक्सपीरियेंशियल लर्निंग कार्यक्रम चलाया जाएगा। इससे युवाओं को डाक सेवाओं से जुड़े कामकाज और कार्यालय प्रबंधन को करीब से समझने का अवसर मिलेगा। इच्छुक युवा 20 अक्तूबर तक mybharat.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं।कार्यक्रम में भागीदारी से विद्यार्थियों को संचार कौशल, टीमवर्क और जिम्मेदारी निभाने जैसी क्षमताएं विकसित करने में मदद मिलेगी। वहीं यह अनुभव उनके बायोडाटा को और मजबूत करने और भविष्य में नौकरी के लिए आवेदन करते समय उपयोगी साबित हो सकता है। साथ ही, उन्हें सरकारी विभागों की कार्यप्रणाली और सेवा वितरण की प्रक्रिया समझने का अवसर मिलेगा।हालांकि, इस कार्यक्रम में शामिल होने से डाक विभाग में सीधे नौकरी मिलने की गारंटी नहीं है। डाक विभाग में नियमित या अन्य पदों पर नियुक्ति के लिए निर्धारित भर्ती प्रक्रिया और पात्रता शर्तें ही पूरी करनी होंगी।वर्जनयुवाओं को माई भारत पोर्टल पर उपलब्ध अवसरों की जानकारी लेकर अपनी रुचि और पात्रता के अनुसार आवेदन करना चाहिए। ऐसे कार्यक्रम व्यावहारिक अनुभव और कौशल विकास में सहायक होंगे। -रुबी पाल, जिला युवा अधिकारी