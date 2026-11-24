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शहर कोतवाली क्षेत्र के गायत्रीनगर मोहल्ला निवासी मनोज कुमार गुप्ता ने बताया कि उनकी बेटी शिवानी गुप्ता (18) ने सोमवार दोपहर कमरे में साड़ी के सहारे पंखे के छल्ले से फंदा लगा लिया। घटना के समय पिता हलवाई का काम करने गए थे जबकि मां अर्चना अपने भाई को खाना देने गई थीं। घर में शिवानी अकेली थी। दोपहर बाद माता-पिता लौटे तो बेटी को फंदे से लटका देख उनके होश उड़ गए।पिता ने बताया कि शिवानी की शादी तय हो चुकी थी और अगले साल विवाह होना था। इस बीच उसकी मंगेतर से बातचीत होती थी। किसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया था। इसके बाद से वह तनाव में थी। हालांकि उसने परिजन को विवाद की वजह नहीं बताई थी।शहर कोतवाल प्रताप सिंह ने बताया कि परिजन खुदकुशी की कोई ठोस वजह नहीं बता सके हैं। पोस्टमार्टम कराया गया।