फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hardoi News ›   Young man on a motorcycle dies in an accident while returning from his in-laws' place

Hardoi News: ससुराल से लौट रहे बाइक सवार युवक की हादसे में मौत

Fri, 16 Oct 2026 11:34 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 11:34 PM IST
विज्ञापन
Young man on a motorcycle dies in an accident while returning from his in-laws' place
फोटो-12-अनूप। फाइल फोटो
सांडी। सेमरा मार्ग पर बृहस्पतिवार देर शाम बाइक सवार युवक को किसी वाहन ने टक्कर मार दी। गंभीर रूप से घायल युवक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मृत घोषित कर दिया गया। पास मिले मोबाइल से पुलिस ने परिजन को सूचना दी।
विज्ञापन

शाहाबाद कोतवाली क्षेत्र के शर्मा निवासी अनूप सिंह (42) खेती करते थे। पिता राजेश ने बताया कि अनूप की ससुराल सांडीनगर में है। बृहस्पतिवार को अनूप ससुराल गए थे। देर शाम बाइक से वापस घर जाने के लिए निकले थे। सांडी सेमरा मार्ग पर सहोरा के पास किसी वाहन ने बाइक में टक्कर मार दी। टक्कर लगने से वह सिर के बल सड़क पर जा गिरे।
विज्ञापन

हेलमेट न लगाए होने के कारण उनके सिर में गंभीर चोटें आईं। हादसे की जानकारी पर पहुंची पुलिस ने उन्हें सीएचसी पहुंचाया। यहां चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया। मृतक के परिवार में पत्नी रजनी और एक बेटा है। प्रभारी निरीक्षक पुष्पराज कुशवाहा ने बताया कि टक्कर मारने वाले वाहन के बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है। परिजन से शिकायत लेकर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed