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अतरौली थानाक्षेत्र के चंदौली सिकंदरपुर निवासी शाहरुख (19) पंजाब में काम करते थे। उनकी भतीजी का मुंडन तीस नवंबर को है। मुंडन के मौके पर दावत रखी गई है। शाहरुख की बुआ अख्तरी कछौना कोतवाली क्षेत्र के समोधा में रहती हैं। मंगलवार को शाहरुख बाइक से बुआ के घर कार्ड देने गया था। वहां से शाम को वापस गांव जा रहा था। संडीला कोतवाली क्षेत्र में लखनऊ-पलिया राष्ट्रीय राजमार्ग पर पेप्सिको के पास किसी वाहन ने बाइक में टक्कर मार दी। घटना में शाहरुख ने मौके पर ही दम तोड़ दिया।जानकारी पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर सीएचसी पहुंचाया। पास में मिले आधार कार्ड में दर्ज पते के आधार पर परिजन को सूचना दी गई। मृतक पांच भाई बहनों में सबसे छोटा था। कोतवाल अनुराग सिंह ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज दिखवाए जाएंगे। परिजन से शिकायत लेकर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।