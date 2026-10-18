फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hardoi News ›   Vehicle hits friends on a motorcycle; one killed

Hardoi News: बाइक सवार दोस्तों को वाहन ने मारी टक्कर, एक की मौत

Sun, 18 Oct 2026 11:31 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 11:31 PM IST
विज्ञापन
Vehicle hits friends on a motorcycle; one killed
शाहाबाद। नगर के अल्हापुर बाईपास पर शनिवार रात बाइक सवार तीन दोस्तों को किसी वाहन ने पीछे से टक्कर मार दी। घटना में बाइक पर सबसे पीछे बैठे युवक की उपचार के दौरान बरेली में मौत हो गई।
विज्ञापन

कुतुबनगर निवासी दिलशाराम (42) शनिवार को गांव निवासी अनुज कुमार (32) के साथ नगर में लकड़ी बेचने आए थे। यह लोग ई-रिक्शे से आए थे। गांव निवासी अशोक कुमार भी इनके साथ थे लेकिन वह बाइक से जा रहे थे। लकड़ी बेचने के बाद शनिवार रात अशोक के साथ दिलशाराम और अनुज कुमार वापस गांव जा रहे थे। बाइक अशोक चला रहे थे जबकि दिलशाराम सबसे पीछे बैठे थे।
विज्ञापन

अल्हापुर बाईपास पर गैस एजेंसी के निकट पीछे से आए किसी वाहन ने बाइक में टक्कर मार दी। बाइक पर सबसे पीछे बैठे दिलशाराम गंभीर रूप से घायल हो गए। अनुज को भी हल्की चोटें आईं। दोनों को सीएचसी शाहाबाद ले जाया गया। यहां से परिजन दिलशाराम को बरेली ले गए। वहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। मृतक के परिवार में पत्नी, तीन पुत्र और दो पुत्रियां हैं। कोतवाल अरविंद कुमार राय ने बताया कि घटना संज्ञान में है। परिजन से शिकायत लेकर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। टक्कर मारने वाले वाहन की तलाश की जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed