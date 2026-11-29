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अवैध खनन और ओवरलोड परिवहन पर अंकुश लगाने के लिए खनिज विभाग की टीम ने रविवार सुबह खन्ना टोल प्लाजा के पास चेकिंग अभियान चलाया। टीम ने हाईवे से गुजर रहे गिट्टी लदे ट्रकों को रोककर उनके दस्तावेज और वजन की जांच की। निर्धारित क्षमता से अधिक भार होने की आशंका पर वाहनों को तौल कराने के लिए कांटे पर भेजा गया। एक साथ कई वाहनों की जांच और तौल की प्रक्रिया के चलते हाईवे पर यातायात प्रभावित हो गया। देखते ही देखते दोनों ओर वाहनों की कतार लग गई।जाम में कार, बस, ट्रक और अन्य छोटे-बड़े वाहन फंसे रहे। सुबह कामकाज और जरूरी यात्रा के लिए निकले लोगों को काफी देर तक इंतजार करना पड़ा। करीब डेढ़ घंटे बाद वाहनों का आवागमन सामान्य हो सका।हालांकि जाम खुलने के बाद भी खनिज विभाग की टीम का चेकिंग अभियान जारी रहा। जांच में ओवरलोड मिले गिट्टी लदे तीन ट्रकों के खिलाफ चालान की कार्रवाई की गई। उधर जिला खनिज अधिकारी आरबी सिंह ने बताया कि ओवरलोड वाहनों पर शिकंजा कसने के लिए अभियान चलाया गया है। टीम में लखनऊ के अधिकारी भी शामिल रहे। जाम जैसी स्थिति नहीं बनी। ओवरलोडिंग और अवैध खनन परिवहन के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। वहीं टोल प्लाजा प्रबंधक लक्ष्मण कुमार ने बताया कि ओवरलोड ट्रकों की जांच और कांटे पर तौल कराने के कारण हाईवे पर जाम की स्थिति हुई।