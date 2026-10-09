Hardoi News: चहेते को ठेका देने के लिए गांव में रहने वाले का नगर पालिका से बना दिया नो ड्यूज

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विभिन्न विकास कार्याें के लिए नगर पालिका टेंडर प्रक्रिया पूरी कराती है। इसके साथ ही विभिन्न ठेकों की नीलामी भी होती है। इनमें साइकिल और मोटर साइकिल के स्टैंड भी शामिल हैं। नगर पालिका के अभिलेखों के मुताबिक शहर में तीन साइकिल और मोटर साइकिल स्टैंड हैं। यह दीवानी गेट (जेल रोड पर कचहरी के बाहर), पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बाहर (कलक्ट्रेट गेट के पास) और मेडिकल कॉलेज परिसर (पुराना जिला अस्पताल) में हैं।बीते मई में इन तीनों स्टैंड की नीलामी हुई थी। नीलामी के बाद तीनों स्टैंड के संचालन का ठेका भैंसरी मानपुर निवासी पारूल सिंह को दिया गया। उन्हीं के लोग तीनों ठेकों को संचालित कर रहे हैं। नीलामी प्रक्रिया में शामिल होने के लिए नगर पालिका का अदेयता प्रमाण पत्र यानी नो-ड्यूज सर्टिफिकेट होना आवश्यक होता था। चहेतो को ठेका मिल जाए इसलिए जिम्मेदारों ने भैंसरी के रहने वाले पारूल सिंह के नाम नगर पालिका का नो-ड्यूज जारी करा दिया।बीते दो मई को जारी इस अदेयता प्रमाण पत्र में अधिशासी अधिकारी के हस्ताक्षर भी नजर आ रहे हैं। खास बात यह है कि ग्रामीण इलाकों में रहने वाले शख्स को नगर पालिका से नो-ड्यूज जारी ही नहीं किया जा सकता। बिना अदेयता प्रमाण पत्र के नीलामी में प्रतिभाग नहीं किया जा सकता। ऐसे में अब नीलामी की पूरी प्रक्रिया पर सवाल खड़ा हो गया है। (संवाद)गांव में रहने वाले का अदेयता प्रमाण पत्र नगर पालिका से जारी नहीं हो सकता। मामला संज्ञान में है। अभी कुछ बता नहीं सकते। पूरी जानकारी कर रहे हैं। -रामेंद्र सिंह, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका, हरदोईहस्ताक्षर को लेकर बोलने से बचे ईओअधिशासी अधिकारी से जब पूछा गया कि जारी किए गए अदेयता प्रमाण पत्र पर उन्हीं के हस्ताक्षर हैं तो वह सकपका गए। उन्होंने कहा कि पता करा रहे हैं। इसके बाद उन्होंने फोन काट दिया। जाहिर सी बात है कि पूरे मामले पर बोलने से ईओ बच रहे हैं।मतभेदों के बाद सतह पर आने लगे गोलमालनगर पालिका के सभासदों और जिम्मेदारों के बीच पिछले कुछ समय से मतभेद चल रहे हैं। मतभेद बीते दिनों हुई बारिश में शहर में जगह-जगह हुए जलभराव के दौरान सतह पर आ गए थे। नगर पालिका के 18 सभासद इन मामलों को लेकर बुधवार को बैठक भी कर चुके हैं। आपसी मतभेदों के चलते अब तक हुए गोलमाल भी सतह पर आने लगे हैं।इतने में हुई थी नीलामीदीवानी गेट - 1,78,000एसपी ऑफिस गेट - 2,50,000अस्पताल गेट - 60,000