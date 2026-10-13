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Hardoi News: 1,575 किलो सीप के साथ तीन पकड़े गए

Tue, 13 Oct 2026 10:54 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 10:54 PM IST
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Three arrested with 1,575 kg of seashells.
पचदेवरा। थाना क्षेत्र के गर्रा नदी से निकाली गई 1,575 किलो सीप पुलिस ने बरामद की। एक किशोर समेत तीन लोगों को पकड़ा गया। 35 बोरियों में भरी सीप तस्करी कर संभल ले जाने की तैयारी थी।
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पचदेवरा थाना क्षेत्र के बड़े इलाके से गर्रा नदी निकली है। इस नदी से बड़े पैमाने पर सीप निकालने का अवैध कारोबार भी होता है। थाने के उपनिरीक्षक पप्पू राम सोमवार रात पुलिस टीम के साथ गश्त कर रहे थे। इस दौरान मुखबिर की सूचना पर पिपरिया पुल से नासा जाने वाले मार्ग पर पंचायत भवन के पास घेरा बंदी की गई। यहां पुलिस ने ट्रैक्टर-ट्रॉली रोकी तो चालक ने भागने का प्रयास किया।
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पुलिस टीम ने उसे पकड़ लिया। गिरफ्तार किए गए लोगों में पाली थाना क्षेत्र के किलकिली निवासी आनंद प्रकाश, मुरादाबाद जनपद के कठघर के भैंसिया निवासी रिजवान शामिल हैं। इनके साथ एक किशोर को भी पकड़ा गया है। प्रभारी निरीक्षक राकेश कुमार ने बताया कि सीप की तौल कराने के बाद इसे दूसरे वाहन से संभल भेजने की तैयारी थी। तीनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।
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