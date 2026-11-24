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जिले में शिवरामपुर, राजापुर, पहाड़ी, रैपुरा, रामनगर, मऊ व मानिकपुर सीएचसी हैं। शहर सहित कुल 29 पीएचसी हैं। किसी में भी महिला रोग विशेषज्ञ तैनात नहीं है। सीएचसी में एमबीबीएस डॉक्टर जरूर हैं, लेकिन वह प्रसव या गंभीर बीमारी का इलाज नहीं करते हैं। शिवरामपुर व राजापुर में डॉ. मधु सिंह, डॉ. अपेक्षा, रैपुरा में संविदा डॉ. अनीता और पीएचसी खोह में डॉ. आकांक्षा सिंह तैनात हैं। ये सामान्य मरीजों को ही देखती हैं। गंभीर केस आने पर उन्हें रेफर कर दिया जाता है।भारतीय लोक स्वास्थ्य मानक के अनुसार एक लाख आबादी पर एक महिला रोग विशेषज्ञ होना चाहिए। इस हिसाब से जिले को सीएचसी में ही सात और जिला अस्पताल मिलाकर कुल 10 से 11 विशेषज्ञ चाहिए, लेकिन जिले में सिर्फ तीन विशेषज्ञ हैं। जिला अस्पताल में डॉ. रफीक अंसारी व डॉ. श्वेता मिश्रा और 200 शैया मातृ एवं शिशु अस्पताल में डॉ. स्वाति पाठक हैं। एक विशेषज्ञ के भरोसे करीब 1.54 लाख महिलाएं हैं। सबसे ज्यादा परेशानी गर्भवती महिलाओं की है। प्रसव पीड़ा में सीएचसी से रेफर होने पर रास्ते में ही प्रसव का खतरा बना रहता है। कई बार एंबुलेंस समय पर नहीं पहुंचती तो निजी वाहन करना पड़ता है। जिला अस्पताल में भी लंबी लाइन और भीड़ बढ़ती है। उमा देवी, अर्चना का कहना है कि सीएचसी में डॉक्टर तो हैं, पर विशेषज्ञ नहीं। छोटी सी परेशानी में भी जिला अस्पताल जाना पड़ता है।शासन स्तर पर ही विशेषज्ञों की कमी है। मांग पत्र भेजा गया है। डॉक्टरों की तैनाती होते ही सीएचसी में नियुक्ति की जाएगी।- डॉ. महेंद्र कुमार त्रिपाठी, सीएमओ