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अतरौली थानाक्षेत्र के देवपाई निवासी सतीश शुक्ला (50) नई मंडी के पास सर्विस सेंटर पर वाहनों की धुलाई का काम करता था। उसका शव सर्विस सेंटर के पीछे स्थित खेत में पड़ा मिला था। धारदार हथियार से वार कर उनकी हत्या की गई थी। मृतक के भाई प्रेम शंकर शुक्ला की शिकायत पर पुलिस ने सतीश के साथ ही काम करने वाले अतरौली थानाक्षेत्र के अकबरपुर निवासी मनोज वाजपेयी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। पुलिस ने मनोज को गिरफ्तार कर लिया है।विश्वस्त सूत्र बताते हैं कि पूछताछ में आरोपी ने पुलिस को बताया है कि सोमवार रात उसने और सतीश ने साथ बैठकर शराब पी थी। इस दौरान सतीश ने मनोज से कहा था कि धुलाई के साथ ही दोनों का खाना भी बनाना होगा। मनोज से ही सर्विस सेंटर के सब काम करने को कहा गया। दावा है कि मनोज ने काम बांटकर करने की बात कही तो सतीश ने उसकी पिटाई कर उसे मुर्गा बना दिया था। इसी से नाराज होकर मनोज ने सतीश की हत्या कर दी। कोतवाल अनुराग सिंह ने बताया कि मंगलवार को दिन में करीब 10:30 बजे सतीश खेत में शौच के लिए जा रहा था। इसी दौरान मनोज ने उसकी हत्या कर दी थी। हत्या में इस्तेमाल बांका भी बरामद हो गया है।