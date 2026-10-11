फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hardoi News ›   The father

धर्म : रामलीला ...

Sun, 11 Oct 2026 11:52 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 11 Oct 2026 11:52 PM IST
विज्ञापन
The father
हरदोई/पाली। नवरात्र की शुरूआत होने के साथ ही अलग-अलग जगहों पर रामलीलाओं का आयोजन भी शुरू हो गया है। पाली के रामलीला मैदान पर चल रही रामलीला के पात्रों की कहानी कुछ अलग है। पिता राम की भूमिका निभाते थे तो ताऊ रावण बनते थे। ताऊ के साथ मेघनाथ और अहिरावण की भूमिका निभाने वाले योग शिक्षक अब रावण की भूमिका में नजर आते हैं।
विज्ञापन

पाली नगर के मोहल्ला सुलह सरॉय के रहने वाले प्रदीप अवस्थी यूं तो योग शिक्षक हैं लेकिन खेती ही उनका मुख्य कार्य है। रामलीला के मंचन में वह रावण की भूमिका निभाते हैं। उनके पिता देव नारायण अवस्थी पाली की ही रामलीला में 60 साल पहले तक राम की भूमिका निभाते थे। देव नारायण के बड़े भाई और प्रदीप के ताऊ हरिनारायण अवस्थी रावण का रूप धरते थे, दोनों का निधन हो चुका है।
विज्ञापन

प्रदीप के चाचा वेद अवस्थी रामलीला में लगभग 50 वर्ष तक हनुमान का किरदार निभाते रहे। पिछले वर्ष हुई रामलीला में भी वह हनुमान बने थे। इस बार शरीर शिथिल पड़ जाने के कारण फिलहाल रामलीला के मंचन से दूर हैं। हरिनारायण के साथ अहिरावण और मेघनाथ का किरदार निभाने वाले प्रदीप अब रावण का किरदार निभाने लगे हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन



दिन में गायों की सेवा, शाम को सीता का किरदार
पाली की रामलीला में सीता का किरदार फर्रुखाबाद के कड़हर बांकापुरवा के रहने वाले घनश्याम तिवारी निभाते हैं। वह माता-पिता के निधन के बाद से पाली के मोहल्ला खारा कुआं में अपनी बुआ के साथ रहते हैं। पिछले पांच साल से सीता का किरदार निभाने वाले घनश्याम ने पांच गाय पाल रखी हैं। दिन में वह इन गायों के लिए चारा पानी की व्यवस्था करते हैं और रामलीला होने पर शाम को मंचन के लिए पहुंच जाते हैं।

लकड़ी की मशाल जलाकर होती थी रोशनी अब हाईमास्क लाइटें
पाली की रामलीला लगभग 170 साल पुरानी है। पाली नगर पंचायत के पहले अध्यक्ष करण सिंह चौधरी ने मेले की शुरूआत की थी। तब लकड़ी में आगे कपड़ा बांधकर मशाल जलाकर रोशनी की जाती थी। इसी रोशनी के बीच रामलीला का मंचन होता था। इसके बाद पेट्रोमैक्स की रोशनी में रामलीला हुई और अब आधुनिक दौर में हाईमास्ट लाइटों के बीच रामलीला होती है।

नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष कमला कांत वाजपेयी आयोजन समिति के मंत्री हैं। इन्हीं की देखरेख में रामलीला का मंचन और मेले का आयोजन होता है। वह बताते हैं कि शुरूआत में नगर से एक-एक रुपये लेकर मेले का गेट बनवाया और मंच तैयार कराया। इसी मंच पर रासलीला होती है। 20 साल पहले तक चंदे से मेला होता था लेकिन अब चंदा नहीं लिया जाता। मेला और रामलीला कमेटी के नाम से बिजली का कनेक्शन भी हो चुका है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed