Hardoi News: तीन घंटा बंद रहेगी आपूर्ति

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हरदोई। मन्नापुरवा अवर अभियंता अमर सक्सेना ने बताया कि खेतुई से लखनऊ चुंगी तक सड़क चौड़ीकरण का कार्य किया जा रहा है। बुधवार को नयी विद्युत लाइन बनाए जाने का कार्य किया जाएगा। इस कारण बुधवार की दोपहर एक बजे से दोपहर 4 बजे के बीच टाउन द्वितीय फीडर की आपूर्ति बंद रहेगी। इससे मन्नापूर्वा, नरेश नगर, धन्नू पुरवा, गंगा नगर कॉलोनी, इन्द्रप्रस्थ कॉलोनी, इंद्रा नगर कीआपूर्ति बाधित रहेगी। ( संवाद)