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बीघारामपुर निवासी नीलम (17) टड़ियावां के एक निजी स्कूल में कक्षा 11 की छात्रा थी। पिता प्यारेलाल ने बताया कि बृहस्पतिवार रात नीलम घरेलू काम निपटाकर कमरे में सोने के लिए चली गई थी। शुक्रवार सुबह प्यारेलाल खेत गए थे। वापस घर पहुंचने पर नीलम नजर नहीं आई तो उन्होंने उसके कमरे में दस्तक दी। कोई जवाब न मिलने पर खिड़की से झांककर देखा तो किशोरी का शव दुपट्टे के फंदे से लटका मिला। इस पर प्यारेलाल ने शोर मचाया तो पड़ोसी भी आ गए। पड़ोसियों की मदद से दरवाजा तोड़कर शव बाहर निकाला गया। मृतका चार भाई-बहनों में दूसरे नंबर की थी। बड़ी बहन की शादी हो चुकी है जबकि उसकी मां परिजन को छोड़कर एक शख्स के साथ चली गई थी।प्रभारी निरीक्षक इख्तियार हुसैन ने बताया कि शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। परिजन घटना की वजह नहीं बता पा रहे हैं। फिलहाल परिजन ने कोई आरोप नहीं लगाए हैं।