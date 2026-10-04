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Hardoi News: पीडीए जन संवाद के जरिये मतदाताओं की नब्ज टटोल रही सपा

Sun, 04 Oct 2026 11:07 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 04 Oct 2026 11:07 PM IST
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SP is gauging the pulse of voters through 'PDA Jan Samvad'.
फोटो-26-ऊंचा गांव में पीडीए जन संवाद में बोलते सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता जितेंद्र वर्मा जीतू। स
हरदोई/बिलग्राम। विधानसभा चुनाव की घोषणा भले ही अभी नहीं हुई है लेकिन समाजवादी पार्टी पीडीए जन संवाद के बहाने मतदाताओं को साधने में लग गई है। इसी क्रम में रविवार को अलग-अलग गांवों में पीडीए जन संवाद का आयोजन किया गया।
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दुर्गापुरवा अलियापुर, पाठकपुरवा, खालेपुरवा, शाहपुर पवार आदि में आयोजित जनसंवाद में सपा के प्रदेश सचिव और सेवानिवृत्त श्रम आयुक्त गिरधारीलाल लोधी ने कहा कि लोकतंत्र की वास्तविक शक्ति जनता के बीच संवाद और भागीदारी में निहित है। पीडीए जन संवाद के जरिये सपा समाज के विभिन्न वर्गाें की आवाज को एक साझा मंच प्रदान करने की कोशिश कर रही है।
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जन संवाद में ब्रजेश वर्मा भी मौजूद रहे। मल्लावां विकास खंड के ऊंचा गांव में आयोजित पीडीए जनसंवाद में सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता जितेंद्र वर्मा जीतू ने कहा कि भाजपा सरकार में पढ़े लिखे युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है। भाजपा पर वोट चोरी और चंदा चोरी का आरोप लगाते हुए उन्होंने आरक्षण चोरी का आरोप भी लगाया। चौपाल में सत्यम पटेल, सौरभ पटेल आदि मौजूद रहे।
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