राहत : आठ जोड़ी ट्रेनों ने फिर पकड़ी चारबाग स्टेशन की राह

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रेलवे के लखनऊ मंडल ने चारबाग स्टेशन को आधुनिक और पहले से सुरक्षित बनाने के लिए निर्माण कार्य बीते 24 जून को शुरू कराया था। इस दौरान हरदोई में रुकने वालीं आठ जोड़ी ट्रेनों के ठहराव और मार्ग में परिवर्तन कर दिया गया था। रूट पर चलने वाली पैसेंजर ट्रेनों को आलमनगर स्टेशन तक ही संचालित किया जा रहा था। वहीं एक्सप्रेस व मेल ट्रेनें आलमनगर से मार्ग परिवर्तित कर उतरेटिया स्टेशन से होकर आगे गंतव्य तक जा रही थीं। इससे लखनऊ जाने वाले दैनिक यात्रियों को आलमनगर स्टेशन पर उतरकर 11 किमी दूर चारबाग स्टेशन तक अन्य वैकल्पिक साधनों से जाना पड़ रहा था।वैसे तो एयर कॉनकोर्स ने पहले 13 सितंबर तक काम पूरा कर देने की अवधि निर्धारित की लेकिन बारिश और समस्याओं के चलते काम समय से खत्म नहीं हुआ। 15 सितंबर को तिथि बढ़ाकर 12 अक्तूबर कर दी गई। इस बार निर्माण एजेंसी ने समय से काम पूरा कर दिया है। मंडल वरिष्ठ रेल वाणिज्य प्रबंधक महेश यादव ने बताया कि 13 अक्तूबर से ट्रेनों का संचालन चारबाग स्टेशन तक शुरू कर दिया गया है।पैसेंजर ट्रेनों का संचालन भी बहालरेलवे ने रूट पर दौड़ने वाली ट्रेन 54337-38 लखनऊ-शाहजहांपुर पैसेंजर और 54331-32 लखनऊ-बालामऊ पैसेंजर का संचालन चारबाग के बजाय आलमनगर तक कर दिया था। अब काम पूरा होने के बाद दोनों पैसेंजर ट्रेनों का संचालन पुराने मार्ग पर लौट आया है। इससे यात्रियों को सहूलियत मिलेगी।त्योहार से पहले बड़ी राहतत्योहार के सीजन में ट्रेनों का संचालन सामान्य होने से नौकरी, कारोबार और पढ़ाई के सिलसिले में लखनऊ जाने वाले यात्रियों को राहत मिली है। निर्माण पूरा होने से प्रयागराज संगम-बरेली एक्सप्रेस, नौचंदी एक्सप्रेस, त्रिवेणी एक्सप्रेस, काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस, जनता एक्सप्रेस और प्रयागराज संगम-योगनगरी ऋषिकेश एक्सप्रेस समेत अन्य प्रभावित ट्रेनों का संचालन चारबाग स्टेशन तक शुरू हो गया है।