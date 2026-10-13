Hardoi News: 16 और 17 को लखनऊ में आयोजित सम्मेलनों की रणनीति बना गए क्षेत्रीय अध्यक्ष
कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 10:55 PM IST
Updated Tue, 13 Oct 2026 10:55 PM IST
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हरदोई। भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष अवधेश द्विवेदी ने स्नातक और शिक्षक क्षेत्र के एमएलसी चुनाव को लेकर मंगलवार शाम बैठक की। पार्टी कार्यालय में आयोजित बैठक से पहले कार्यालय के नवीनीकृत बैठक कक्ष का उद्घाटन भी क्षेत्रीय अध्यक्ष ने किया। इसका नामकरण जनसंघ के प्रदेश अध्यक्ष और कई बार मंत्री व सांसद रहे गंगाभक्त सिंह के नाम पर किया गया है।
पार्टी के गंगानगर स्थित जिला कार्यालय में क्षेत्रीय अध्यक्ष ने कहा कि 16 अक्तूबर को शिक्षक मतदाता सम्मेलन का आयोजन लखनऊ में किया गया है। इसी तरह स्नातक मतदाता सम्मेलन 17 अक्तूबर को लखनऊ में आयोजित है। दोनों सम्मेलनों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। क्षेत्रीय अध्यक्ष ने कहा कि उक्त दोनों सम्मेलनों में जिले से संबंधित लोगों का प्रतिभाग जरूर कराया जाए।
उन्होंने दोनों चुनावों को लेकर अब तक हुई तैयारियों के बारे में जानकारी भी ली। जिलाध्यक्ष अजीत सिंह बब्बन ने संगठन की मजबूती, कार्यकर्ताओं की सक्रियता और मतदाताओं से संवाद पर बल दिया। पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से समन्वय रखने की बात भी कही। बैठक में क्षेत्रीय उपाध्यक्ष पीके वर्मा, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रेमावती, स्नातक चुनाव प्रभारी जिला महामंत्री अनुराग मिश्रा, शिक्षक चुनाव प्रभारी जिला उपाध्यक्ष संदीप सिंह भी मौजूद रहे। जनप्रतिनिधियों में सवायजपुर विधायक माधवेंद्र प्रताप सिंह रानू, पन्ने सिंह, धनंजय मिश्रा, शुभम सिंह, कछौना के नगर पंचायत अध्यक्ष पंकज शुक्ला आदि मौजूद रहे।
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पार्टी के गंगानगर स्थित जिला कार्यालय में क्षेत्रीय अध्यक्ष ने कहा कि 16 अक्तूबर को शिक्षक मतदाता सम्मेलन का आयोजन लखनऊ में किया गया है। इसी तरह स्नातक मतदाता सम्मेलन 17 अक्तूबर को लखनऊ में आयोजित है। दोनों सम्मेलनों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। क्षेत्रीय अध्यक्ष ने कहा कि उक्त दोनों सम्मेलनों में जिले से संबंधित लोगों का प्रतिभाग जरूर कराया जाए।
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उन्होंने दोनों चुनावों को लेकर अब तक हुई तैयारियों के बारे में जानकारी भी ली। जिलाध्यक्ष अजीत सिंह बब्बन ने संगठन की मजबूती, कार्यकर्ताओं की सक्रियता और मतदाताओं से संवाद पर बल दिया। पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से समन्वय रखने की बात भी कही। बैठक में क्षेत्रीय उपाध्यक्ष पीके वर्मा, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रेमावती, स्नातक चुनाव प्रभारी जिला महामंत्री अनुराग मिश्रा, शिक्षक चुनाव प्रभारी जिला उपाध्यक्ष संदीप सिंह भी मौजूद रहे। जनप्रतिनिधियों में सवायजपुर विधायक माधवेंद्र प्रताप सिंह रानू, पन्ने सिंह, धनंजय मिश्रा, शुभम सिंह, कछौना के नगर पंचायत अध्यक्ष पंकज शुक्ला आदि मौजूद रहे।
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