Hardoi News: मंसूरपुर में 3.51 करोड़ से होगा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण

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मंसूरपुर गांव कटरी के इलाके में है। पिछले कुछ वर्षों में यहां मार्ग निर्माण हो जाने से आवागमन की सुविधा बेहतर हुई है लेकिन स्वास्थ्य सेवाएं अभी भी अच्छी नहीं हैं। मंसूरपुर और इसके आसपास के गांवों के लोगों को मामूली बीमार होने पर भी सांडी या हरपालपुर सीएचसी जाना पड़ता है। इस कारण स्थानीय ग्रामीणों ने गांव में ही पीएचसी का निर्माण कराए जाने की मांग विधायक माधवेंद्र सिंह से की थी। इस पर विधायक ने जिला प्रशासन के माध्यम से शासन को प्रस्ताव भिजवाया था।विधायक प्रतिनिधि डॉ. रजनीश त्रिपाठी ने दावा किया कि मंसूरपुर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण को मंजूरी दी गई है। यहां पीएचसी निर्माण हो जाने से उमरौली जैतपुर, लालपुर हैदराबाद, नगरा साहसी, तुलसीपुरवा, टपुआपुर, देवकली, बंजरियापुरवा आदि गांवों के लोगों को लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि जल्द ही निविदा प्रक्रिया पूरी कर निर्माण शुरू करा दिया जाएगा।