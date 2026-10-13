Hardoi News: मां चंद्रघंटा का पूजन कर मांगा साहस

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श्रद्धालुओं ने घरों और मंदिरों में मां चंद्रघंटा का पूजन किया। भोग प्रसाद लगाया, पाठ और आरती की। मां चंद्रघंटा की पूजा करने से श्रद्धालु के जीवन से डर, नकारात्मक ऊर्जा और बाधाएं दूर होती हैं। श्रद्धालुओं ने साहस, आत्मविश्वास और मानसिक शांति की प्रार्थना की। वहीं पंजाबी कॉलोनी में नवरात्र पर दुर्गा पंडाल सजाया गया। यहां पर श्रद्धालुओं ने सुबह और शाम को पूजन और आरती की।फोटो-30- पिहानी में मां दुर्गा की आरती में उमड़ी भीड़। संवादश्रद्धालुओं ने मां का पूजन-अर्चन कर उतारी आरतीपिहानी। जन जागरण सेवा समिति की तरफ से भारतीय इंटर कॉलेज के पास दुर्गा पंडाल में श्रद्धालुओं ने मां दुर्गा प्रतिमा का पूजन-अर्चन किया। श्रद्धालुओं ने आरती उतारी। महिला संगीत में मंजू वैश्य, रिंकी सिंह, क्षमा रस्तोगी, पूनम रस्तोगी व अध्विका वैश्य आदि महिलाओं ने भक्ति गीत गाए। यहां नितिन गुप्ता, कन्हैया रस्तोगी, गुंजन रस्तोगी व कुशल ने व्यवस्थाएं संभालीं। उधर, श्री भूरेश्वर महादेव मंदिर परिसर में दुर्गा पंडाल में भी आरती पूजन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ जुटी। (संवाद)फोटो 44: सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति देते बच्चे। स्रोत : आयोजकशाहाबाद। श्री नवदुर्गा पूजन महोत्सव पंडाल में धार्मिक नृत्य संध्या में बच्चों की प्रस्तुतियों ने मनमोह लिया। सामूहिक नृत्य में पंखुड़ी, शिवि, लवली व स्वीटी, अनामिका, नव्या व अर्श तिवारी, सोमिल, खुशी श्रीवास्तव व इसिका ने धार्मिक गीतों पर नृत्य प्रस्तुत किए। कार्यक्रम में जय प्रकाश गुप्ता, रमाकांत मौर्या, रचित गुप्ता, मंगल मिश्रा, वैभव मिश्रा, राजीव वाजपेई, राज कुमार रावत, मानू मिश्रा आदि मौजूद रहे। (संवाद)