Hardoi News: 18 साल पहले मृत शख्स के खिलाफ पुलिस ने दर्ज किया छेड़छाड़ का मामला

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थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी वृद्धा ने 12 अक्तूबर को पुलिस में शिकायत की थी। इसमें बताया था कि उनकी पोती (17) गांव के बाहर शौच के लिए जा रही थी। आरोप लगाया कि गांव निवासी सगे भाई रामू और श्यामू ने उनकी पोती के साथ छेड़छाड़ की। आरोपियों की मां के साथ ही बाबा मूलचंद्र पर भी घटना में सहयोग का आरोप लगाया।हरियावां थाने की पुलिस ने जांच किए बिना ही प्राथमिकी दर्ज कर ली। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पता चला कि आरोपियों के बाबा मूलचंद्र के खिलाफ पुलिस ने मामला तो दर्ज कर लिया लेकिन उनकी मौत अब से 18 साल पहले ही हो चुकी है। इसको लेकर सवाल उठे तो पहले पुलिस मामले को दबाने की कोशिश करती रही लेकिन चर्चाओं का दौर तेज हुआ तो फिर तर्क देने लगी। पूरे मामले पर थानाध्यक्ष दीपक कुमार ने बताया कि शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज हुई है। मूलचंद्र की मौत कई साल पहले होने की बात पता चली है। विवेचना के दौरान उनका नाम हटा दिया जाएगा।