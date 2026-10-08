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Hardoi News: आंधी-पानी से सामुदायिक शौचालय पर गिरा खंभा, आपूर्ति बाधित

Thu, 08 Oct 2026 11:41 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2026 11:41 PM IST
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Pole falls on community toilet due to storm and rain; supply disrupted.
फोटो-26-पत्योरा गांव में सामुदायिक&nbsp;शौचालय&nbsp;पर&nbsp;​&nbsp;गिरा&nbsp;विद्युत&nbsp;पोल।&
पचदेवरा। पत्योरा गांव में मड़ैया रोड पर विवियापुर फीडर की लाइन पर पांच बिजली के खंभे गिर गए। इनमें एक पोल गांव में बने सामुदायिक शौचालय पर जा गिरा। पोल टूटने से पत्योरा, नेवादा और मड़ैया गांवों की बिजली करीब 20 घंटे से गुल है।
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बुधवार रात करीब आठ बजे तेज हवा से पांच विद्युत पोल टूट गए। पोल गिरने से तीनों गांवों की विद्युत आपूर्ति बाधित हो गई। ग्रामीण जयपाल, गोपी, आकाश और विपिन सिंह ने बताया कि घटना की जानकारी अवर अभियंता जितेंद्र को दी गई थी। ग्रामीणों ने बताया कि टूटे पोल और तार सड़क व जमीन पर पड़े हैं। ग्रामीणों ने विद्युत विभाग से क्षतिग्रस्त पोलों को हटवाकर लाइन दुरुस्त कराने और तीनों गांवों की आपूर्ति जल्द बहाल कराने की मांग की। जेई जितेंद्र सिंह ने बताया कि पीआर बनाकर भेज दिया है। जल्द ही पोल लगाकर लाइन सही कराई जाएगी।
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