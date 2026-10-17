Hardoi News: ऑपरेशन के इंतजार में स्ट्रेचर पर थमी मरीज की सांसें

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शहर के बर्रैयापुरवा निवासी सतेंद्र कुमार (30) की शुक्रवार की शाम को हादसे का शिकार हो गए थे। परिजन उन्हें लेकर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया था। उनके पैर की जांच की हड्डी टूट गई थी और काफी गहरा घाव भी हो गया था। बहनोई राजेश कुमार ने बताया कि शनिवार को उसके पैर का ऑपरेशन होना था। बताया कि उन्होंने डॉ. ऑविक राय को दिखाया था। उन्होंने ऑपरेशन के लिए 22 हजार रुपये भी जमा कराए थे। शनिवार को वह ऑपरेशन थियेटर पहुंचे।आरोप है कि करीब चार घंटे बाद भी ऑपरेशन नहीं हुआ और उसकी स्ट्रेचर पर ही मौत हो गई। आरोप यह भी है कि मरीज की हालत बिगड़ने के बावजूद समय पर उपचार नहीं मिला। मरीज की मौत के बाद भी स्टाफ करीब एक घंटे तक उसे ऑक्सीजन देता रहा। परिजनों के अनुसार, इससे उन्हें मरीज की स्थिति को लेकर भ्रम में रखा गया। डॉक्टर ऑविक राय ने बताया कि उसकी हालत काफी गंभीर थी और एनेस्थेटिस्ट ने भी गंभीर हालत के कारण एनेस्थिसिया नहीं दिया। उसे लखनऊ रेफर किया जा रहा था लेकिन उसकी मौत हो गई। प्रधानाचार्य डॉ. जेबी गोगोई ने बताया कि चिकित्सकों से जानकारी की गई है। युवक को कार्डियेक्ट अरेस्ट की संभावना लग रही है।