फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hardoi News ›   Patient breathes her last on a stretcher while waiting for surgery

Hardoi News: ऑपरेशन के इंतजार में स्ट्रेचर पर थमी मरीज की सांसें

Sat, 17 Oct 2026 11:41 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 11:41 PM IST
विज्ञापन
Patient breathes her last on a stretcher while waiting for surgery
हरदोई। मेडिकल कॉलेज के आर्थोपेडिक विभाग में इलाज के लिए पहुंचे बरैयापुरवा निवासी व्यक्ति की मौत ने स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पैर टूटने पर अस्पताल पहुंचे मरीज को ऑपरेशन थियेटर के बाद काफी देर तक इंतजार करना पड़ा। वहीं, हालत भी गंभीर होने पर एनेस्थेटिस्ट ने भी दवा देने से मना कर दिया। आखिरकार चार घंटे तड़पने के बाद व्यक्ति की मौत हो गई।
विज्ञापन

शहर के बर्रैयापुरवा निवासी सतेंद्र कुमार (30) की शुक्रवार की शाम को हादसे का शिकार हो गए थे। परिजन उन्हें लेकर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया था। उनके पैर की जांच की हड्डी टूट गई थी और काफी गहरा घाव भी हो गया था। बहनोई राजेश कुमार ने बताया कि शनिवार को उसके पैर का ऑपरेशन होना था। बताया कि उन्होंने डॉ. ऑविक राय को दिखाया था। उन्होंने ऑपरेशन के लिए 22 हजार रुपये भी जमा कराए थे। शनिवार को वह ऑपरेशन थियेटर पहुंचे।
विज्ञापन

आरोप है कि करीब चार घंटे बाद भी ऑपरेशन नहीं हुआ और उसकी स्ट्रेचर पर ही मौत हो गई। आरोप यह भी है कि मरीज की हालत बिगड़ने के बावजूद समय पर उपचार नहीं मिला। मरीज की मौत के बाद भी स्टाफ करीब एक घंटे तक उसे ऑक्सीजन देता रहा। परिजनों के अनुसार, इससे उन्हें मरीज की स्थिति को लेकर भ्रम में रखा गया। डॉक्टर ऑविक राय ने बताया कि उसकी हालत काफी गंभीर थी और एनेस्थेटिस्ट ने भी गंभीर हालत के कारण एनेस्थिसिया नहीं दिया। उसे लखनऊ रेफर किया जा रहा था लेकिन उसकी मौत हो गई। प्रधानाचार्य डॉ. जेबी गोगोई ने बताया कि चिकित्सकों से जानकारी की गई है। युवक को कार्डियेक्ट अरेस्ट की संभावना लग रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed