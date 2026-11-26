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शहर में जलापूर्ति के लिए भूमिगत पाइपलाइन बिछाने के साथ ही कनेक्शन दिए जाने का काम जल निगम नगरीय से कराया जा रहा है। मोहल्ला बहरा सौदागार पूर्वी के पत्रकार बाबू सिंह वाली गली सहित अंदर के भाग में पाइपलाइन बिछाने का काम करीब 10 दिन पहले शुरू हुआ था। लोगों को उम्मीद थी कि जल्द ही पाइपलाइन से जलापूर्ति मिलने लगेगी। लोगों को पानी नहीं मिला है लेकिन खोदी गई सड़कों को दोबारा दुरुस्त न किए जाने से मोहल्लावासियों सहित यहां पर आने-जाने वाले लोगों को आवागमन में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।खोदकर छोड़ गई सड़कों को अब देखने वाले न तो श्रमिक हैं और न ही विभागीय अभियंता कराए जा रहे कामों की निगरानी कर रहे हैं। विभागीय अभियंताओं के मौके पर न आने से हालात खराब हो रहे हैं। पाइपलाइन बिछाने से लेकर खोदी गई सड़कों को दोबारा दुरुस्त कराने तक की जिम्मेदारी ठेकेदार के श्रमिकों के भरोसे ही छोड़ दी गई है। विभागीय अभियंताओं की अनदेखी से ठेकेदार के श्रमिक भी मनमानी कर रहे हैं और काम की प्रगति के साथ ही गुणवत्ता और खोदाई के बाद सड़कों की मरम्मत तक सवालों के घेरे में है।मोहल्लावासी अशोक कुमार के मुताबिक विभागीय अधिकारी मौके पर पहुंचकर काम की स्थिति देखें और लोगों की परेशानी को समझें। पाइपलाइन बिछाने के साथ ही सड़कों की मरम्मत जल्द कराएं ताकि आवागमन में आसानी हो सके।मोहल्लावासी धीरज का कहना है कि लोगों को पेयजल सुविधा देने के नाम पर उन्हें लंबे समय तक परेशानी में डाल दिया जाता है। सड़क को खोदने के साथ ही समय से दुरुस्त कराया जाना चाहिए। खोदी गईं सड़कों से बच्चों और बुजुर्गों को दिक्कतें होती हैं।मोहल्ला बहरा सौदागार में भूमिगत पाइपलाइन बिछाने के बाद सड़कों को बिना दुरुस्त किए छोड़ दिए जाने की लोगों ने जानकारी दी है। इस पर जल निगम नगरीय के अभियंता से कहा गया है कि वह काम का निरीक्षण करें और समय से सड़कों को दुरुस्त कराएं। -रामेंद्र सिंह, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद