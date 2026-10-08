Hardoi News: नियमितीकरण के लिए एनएचएम और क्षय विभाग कर्मियों ने शुरू की हड़ताल

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उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संविदा कर्मचारी संघ के बैनर तले एनएचएम कर्मियों ने बृहस्पतिवार से तीन दिवसीय हड़ताल की शुरुआत कर दी है। इनके साथ ही क्षय रोग विभाग में कार्यरत एनएचएम कर्मियों ने भी हड़ताल कर दी। क्षय रोग विभाग के कर्मचारी लखनऊ में धरना-प्रदर्शन में शामिल होने चले गए। ऐसे में क्षय रोग विभाग में कर्मचारियों की कुर्सियां खाली पड़ी रहीं। इससे क्षय रोगियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। उन्हें दवाओं और अन्य सुविधाओं की जानकारी के लिए भटकना पड़ा।वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संविदा कर्मचारियों ने सीएमओ कार्यालय पर जोरदार धरना-प्रदर्शन किया। धरने का निर्देशन करते हुए जिलाध्यक्ष डॉ. जावेद खान ने बताया कि कर्मचारियों को नियमितीकरण, समान कार्य के लिए समान वेतन और कर्मचारियों व परिवारों को कैशलेस इलाज की सुविधा दिए जाने तक प्रदर्शन जारी रहेगा।अभी तीन दिवसीय हड़ताल की गई है। इसके बाद आगे की रणनीति पर काम किया जाएगा। सीएमओ कार्यालय परिसर में जिलेभर से आए डॉक्टर, एएनएम, स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन, काउंसलर और अन्य संविदा कर्मचारी धरने में शामिल रहे। कर्मचारियों ने मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने की बात कही। इस दौरान अन्नू भारद्वाज, मो. रफी, डॉ. अभिषेक अवस्थी आदि मौजूद रहे।कर्मचारियों की यह हैं प्रमुख मांगसंविदा कर्मचारियों को स्थायी कैडर में शामिल कर नियमित करने।- नियमित स्वास्थ्य कर्मियों की भांति समान पद।कार्य के आधार पर पूर्ण वेतनमान और भत्ता।स्वास्थ्य कर्मी और उनके परिजनों के लिए कैशलेस इलाज।संविदा कर्मचारी हड़ताल पर हैं, लेकिन मरीजों को सेवाएं मिलती रहेंगी। स्थायी कर्मचारी दवा वितरण समेत आवश्यक व्यवस्थाएं संभालेंगे।डॉ. भवनाथ पांडेयसीएमओ