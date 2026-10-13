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Hardoi News: पचास हजार रुपये का इनामी हत्यारोपी गुरुग्राम से गिरफ्तार

Tue, 13 Oct 2026 01:01 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 01:01 AM IST
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Murder accused
फोटो-30-अजय कुमार। संवाद
- 31 जनवरी 2025 को हुई हत्या में थी तलाश
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- गुरुग्राम की एक आवासीय सोसायटी में हाउस कीपिंग का कर रहा था काम
संवाद न्यूज एजेंसी
बिलग्राम। कोतवाली क्षेत्र के बेरुआ निजामपुर में 21 माह पहले हुई हत्या में वांछित 50 हजार रुपये के इनामी को कोतवाली पुलिस ने गुरुग्राम से गिरफ्तार किया है। हत्यारोपी वहां एक आवासीय सोसायटी में हाउस कीपिंग का काम करता था। सोमवार को उसे न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय ने उसे जेल भेज दिया।
बेरुआ निजामपुर निवासी मोहनलाल की हत्या 31 जनवरी 2025 को कर दी गई थी। उनका शव गांव के बाहर गेहूं के खेत में पड़ा मिला था। मृतक के पुत्र राजीव ने चार लोगों के खिलाफ हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। जांच में पता चला था कि गांव निवासी अमन कुमार और अजय कुमार उर्फ पप्पू यादव ने मोहनलाल की हत्या की थी। इस मामले में पुलिस ने अमन कुमार को चार जनवरी 2025 को ही गिरफ्तार कर लिया था। अजय कुमार की तलाश पुलिस कर रही थी। उसका कोई सुराग नहीं मिल रहा था।
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पुलिस ने उस पर पहले 15 हजार, फिर 25 हजार और बाद में 50 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था। कोतवाल विजय कुमार के नेतृत्व वाली टीम उसकी गिरफ्तारी की कोशिश कर रही थी। इसी दौरान विजय कुमार को एक मोबाइल नंबर मिला, जो पूर्व में अजय इस्तेमाल करता था, लेकिन कई वर्ष पहले उसे बंद कर दिया था। इसके बाद सर्विलांस की मदद से पुलिस को उसकी लोकेशन हरियाणा के गुरुग्राम में मिली। कोतवाली से उपनिरीक्षक दीप नारायण पांडेय, सिपाही आनंद यादव और अभिषेक पाल की टीम को गुरुग्राम भेजा गया। वहां से उसे गिरफ्तार कर लिया गया। कोतवाल ने बताया कि अजय वहां एक आवासीय सोसायटी में हाउस कीपिंग का काम कर रहा था।
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