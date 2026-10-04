फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hardoi News ›   Motorcyclist killed, two friends injured after collision with loader

Hardoi News: लोडर की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत, दो दोस्त घायल

Sun, 04 Oct 2026 11:02 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 04 Oct 2026 11:02 PM IST
विज्ञापन
Motorcyclist killed, two friends injured after collision with loader
सांडी। हरदोई मार्ग पर चचरापुर के पास रविवार शाम बाइक सवार तीन दोस्त लोडर से टकरा गए। घटना में बाइक चला रहे युवक की सिर में गंभीर चोटेें आने से मोत हो गई। दोनों दोस्त घायल हैं। घटना के बाद चालक लोडर समेत मौके से भाग निकला।
विज्ञापन

सरॉय मुल्लागंज निवासी हर्षित मिश्रा (23) बीए तृतीय वर्ष का छात्र था। रविवार शाम वह अपने दोस्त अखबेलपुर निवासी रिषभ (18) और लोनार कोतवाली क्षेत्र के पुन्नैया निवासी अंशुल (20) के साथ बाइक से हरदोई टैबलेट खरीदने गया था। बाइक हर्षित चला रहा था। वापस आते समय हरदोई-सांडी मार्ग पर चचरापुर के पास सामने से आए लोडर से बाइक की टक्कर हो गई। घटना में बाइक सवार तीनों युवक घायल हो गए। राहगीरों की सूचना पर पहंची एंबुलेंस से तीनों घायलों को सीएचसी सांडी ले जाया गया। यहां ड्यूटी पर तैनात डॉ. ज्ञानेंद्र ने हर्षित को मृत घोषित कर दिया। दरअसल हर्षित हेलमेट नहीं लगाए था और उसके सिर में गंभीर चोटें आई हैं।
विज्ञापन

अंशुल और ऋषभ को मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। मेडिकल कॉलेज से परिजन रिषभ को प्राइवेट अस्पताल ले गए, जबकि अंशुल का उपचार चल रहा है। हर्षित दो भाई बहनों में छोटा और अविवाहित था। एमएस डिग्री कॉलेज में बीए तृतीय वर्ष का छात्र था। घटना का पता चलने पर मां रेखा बदहवास हो गई। घटना में घायल अंशुल एक प्राइवेट विद्यालय में कक्षा 11 का और रिषभ कक्षा 12 का छात्र है। प्रभारी निरीक्षक पुष्पराज कुशवाहा ने बताया कि घटना संज्ञान में है। शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। लोडर के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed