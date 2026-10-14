Hardoi News: मां की दवा लेकर लौट रहे बाइक सवार युवक की हादसे में मौत

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सवायजपुर कोतवाली क्षेत्र के दुलारपुर निवासी कुलदीप उर्फ ब्रह्मेस (34) मंगलवार दोपहर अपनी मां नंदरानी की दवा लेने बाइक से नकटौरा गए थे। बड़े भाई मोहनलाल ने बताया कि दवा लेकर घर लौटते समय नकटौरा-दुलारपुर मोड़ के पास किसी तेज रफ्तार वाहन ने बाइक में टक्कर मार दी। हेलमेट न लगाए होने के कारण कुलदीप के सिर में गंभीर चोटें आईं।सूचना पर पहुंची पुलिस ने एंबुलेंस की मदद से घायल को मेडिकल कॉलेज पहुंचाया। हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने हायर सेंटर रेफर कर दिया। लखनऊ में उपचार के दौरान बुधवार सुबह कुलदीप की मौत हो गई। मृतक के परिवार में पत्नी रश्मि देवी, एक बेटी और एक बेटा है। थानाध्यक्ष सुनील मिश्रा ने बताया कि टक्कर मारने वाले वाहन के संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है। परिजन की शिकायत और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।