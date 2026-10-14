फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hardoi News ›   Motorcyclist dies in accident while returning with his mother's medicine.

Hardoi News: मां की दवा लेकर लौट रहे बाइक सवार युवक की हादसे में मौत

Wed, 14 Oct 2026 11:34 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 11:34 PM IST
विज्ञापन
Motorcyclist dies in accident while returning with his mother's medicine.
फोटो- 19- कुलदीप उर्फ ब्रह्मेश। फाइल फोटो
हरदोई। सवायजपुर मार्ग पर नकटौरा और दुलारपुर मोड़ के पास मंगलवार दोपहर बाइक सवार को किसी वाहन ने टक्कर मार दी। गंभीर रूप से घायल युवक को मेडिकल कॉलेज से लखनऊ रेफर कर दिया गया। वहां बुधवार सुबह उसकी मौत हो गई। घटना तब हुई जब बाइक सवार मां की दवा लेकर वापस घर जा रहा था।
विज्ञापन

सवायजपुर कोतवाली क्षेत्र के दुलारपुर निवासी कुलदीप उर्फ ब्रह्मेस (34) मंगलवार दोपहर अपनी मां नंदरानी की दवा लेने बाइक से नकटौरा गए थे। बड़े भाई मोहनलाल ने बताया कि दवा लेकर घर लौटते समय नकटौरा-दुलारपुर मोड़ के पास किसी तेज रफ्तार वाहन ने बाइक में टक्कर मार दी। हेलमेट न लगाए होने के कारण कुलदीप के सिर में गंभीर चोटें आईं।
विज्ञापन

सूचना पर पहुंची पुलिस ने एंबुलेंस की मदद से घायल को मेडिकल कॉलेज पहुंचाया। हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने हायर सेंटर रेफर कर दिया। लखनऊ में उपचार के दौरान बुधवार सुबह कुलदीप की मौत हो गई। मृतक के परिवार में पत्नी रश्मि देवी, एक बेटी और एक बेटा है। थानाध्यक्ष सुनील मिश्रा ने बताया कि टक्कर मारने वाले वाहन के संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है। परिजन की शिकायत और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed