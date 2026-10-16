Hardoi News: वाहन की टक्कर से बाइक सवार मजदूर की मौत
कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 11:35 PM IST
Updated Fri, 16 Oct 2026 11:35 PM IST
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हरदोई। शहर कोतवाली क्षेत्र के सांडी मार्ग पर बृहस्पतिवार देर शाम किसी वाहन ने बाइक सवार मजदूर को टक्कर मार दी। हेलमेट न लगाए होने के कारण मजदूर के सिर में गंभीर चोटें आईं। मेडिकल कॉलेज में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। घटना का पता चलते ही परिजन बिलख पड़े।
अखनापुर के मजरा कटैया निवासी बलवीर (35) सांडी रोड स्थित एक ईंट भट्ठे पर मजदूरी करते थे। भाई ओमवीर ने बताया कि बृहस्पतिवार देर शाम बलवीर बाइक से घर लौट रहे थे। हरदोई-सांडी मार्ग पर गांव के पास ही किसी वाहन ने बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में बलवीर गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों की मदद से उन्हें मेडिकल कॉलेज लाया गया।
यहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। परिवार में पत्नी माया, तीन बेटियां और एक बेटा है। शहर कोतवाल संजय त्यागी ने बताया कि घटना संज्ञान में है। परिजन से शिकायत लेकर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। बाइक में टक्कर मारने वाले वाहन की जानकारी भी जुटाई जा रही है।
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अखनापुर के मजरा कटैया निवासी बलवीर (35) सांडी रोड स्थित एक ईंट भट्ठे पर मजदूरी करते थे। भाई ओमवीर ने बताया कि बृहस्पतिवार देर शाम बलवीर बाइक से घर लौट रहे थे। हरदोई-सांडी मार्ग पर गांव के पास ही किसी वाहन ने बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में बलवीर गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों की मदद से उन्हें मेडिकल कॉलेज लाया गया।
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यहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। परिवार में पत्नी माया, तीन बेटियां और एक बेटा है। शहर कोतवाल संजय त्यागी ने बताया कि घटना संज्ञान में है। परिजन से शिकायत लेकर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। बाइक में टक्कर मारने वाले वाहन की जानकारी भी जुटाई जा रही है।
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