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विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर प्रशासन ने तेजी दिखाई है। चुनाव में लगाए जाने वाले कार्मिकों और कर्मचारियों व अधिकारियों से डेटा तैयार कराया जा रहा है। इस संबंध में सीडीओ नेहा ब्याडवाल की अध्यक्षता में 19 नवंबर को बैठक बुलाई गई थी। इसमें सभी अधिकारियों को बुलाया गया था। मंडी परिषद निर्माण के उप निदेशक पवन कुमार फोन पर जानकारी दिए जाने के बाद भी बैठक में नहीं आए। वहीं मांगी गई सूचना भी उपलब्ध नहीं कराई गई।हरदोई। विधानसभा सामान्य चुनाव के दृष्टिगत लोगों को मताधिकार की प्रक्रिया समझाने और जागरूकता लाए जाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन प्रदर्शन केंद्र पर लगाई गई हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी राहुल पांडेय ने केंद्र का शुभारंभ और निरीक्षण किया। कहा कि इससे मतदाताओं को इवीएम से मताधिकार की प्रक्रिया समझाने में आसानी होगी। मतदाता को वीवीपैट के माध्यम से यह पता चल सकेगा कि किस प्रत्याशी या चुनाव चिह्न पर मताधिकार किया गया है। इवीएम पर वोट डालते ही वीवीपैट पर एक पर्ची निकलेगी और उस पर वह प्रतीक चिह्न भी अंकित होगा। उन्होंने स्वयं भी इवीएम पर वोट डालकर प्रक्रिया को देखा। बताया कि तहसील, ब्लॉक और स्कूलों में भी जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएंगे। उन्होंने सभी मतदाताओं, विशेषकर युवा और पहली बार मतदान में शामिल होने वाले युवाओं से अपील की कि वह प्रदर्शन केंद्र पर अवश्य आएं और मतदान प्रक्रिया को समझें। इसके बाद डीएम ने प्रशिक्षण के लिए रखी गई इवीएम के वेयरहाउस का निरीक्षण भी किया। इस मौके पर एडीएम वित्त एवं राजस्व दीपाली भार्गव, नगर मजिस्ट्रेट संजय कुमार सहित अधिकारी साथ रहे।हरदोई। चुनाव से जुड़े सभी कामों में समयबद्धता और पारदर्शिता का अधिकारी विशेष ध्यान रखेंगे। जिलाधिकारी राहुल पांडेय ने स्वामी विवेकानंद सभागार में बैठक की अध्यक्षता की। ईआरओ नेट पर चुनाव संबंधी कार्यों की समीक्षा की। ईआरओ नेट पोर्टल के माध्यम से निर्वाचक नामावली से संबंधित विभिन्न प्रक्रियाओं को प्रभावी, पारदर्शी और समयबद्ध ढंग से संपन्न कराने पर जोर दिया। अधिकारियों को निर्देशित किया कि निर्वाचक नामावली में नाम जोड़ने, हटाने, संशोधन और मतदाता विवरण से संबंधित प्राप्त आवेदनों का नियमानुसार समय से निस्तारण सुनिश्चित करें। ईआरओ नेट पोर्टल पर प्रकरण को लंबित न रखा जाए। बैठक में अधिकारी शामिल रहे।