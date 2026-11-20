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सेमरावा के मजरा निजामपुर निवासी अनुपम शेखर पुत्री जितेंद्र ने दिए गए शिकायती पत्र में कहा कि पंचायत सहायक पद पर नियुक्ति की प्रक्रिया में 17 अगस्त तक ही आवेदन लिए जाने थे। उन्होंने अपना आवेदन 14 अगस्त को जमा किया था जबकि तत्कालीन प्रधान मुंशी और प्रतिनिधि विमल पांडेय ने चार आवेदन अनूप कुमार, सतीश, दिनेश कुमार और सुनील कुमार के जमा किए। इस पर पंचायत सचिव अजय पाल ने मेरिट सूची तैयार की इसमें अनुपम शेखर का नाम पहले स्थान पर था।वहीं तीन सितंबर को निवर्तमान प्रधान और प्रतिनिधि ने पिछली तारीख में कूट रचित ढंग से आवेदन जमा करा दिए। इसके बाद पंचायत सचिव ने दूसरी मेरिट सूची जारी कर दी। इसमें अनुपम शेखर का नाम पहले स्थान से हटा दिया गया। शाहाबाद के एडीओ पंचायत की जांच में गड़बड़ी की पुष्टि हुई। उन्होंने पंचायत सचिव पर कार्रवाई की संस्तुति की। डीपीआरओ श्रेया उपाध्याय ने बताया कि जांच रिपोर्ट के परीक्षण के बाद कार्रवाई की जाएगी।