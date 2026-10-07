Hardoi News: इंटरमीडिएट के छात्र ने फंदा लगाकर दी जान

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पिहनिया गांव निवासी विकास यादव (21) लालपालपुर स्थित एक प्राइवेट इंटर कॉलेज में इंटरमीडिएट का छात्र था। पिता राम नारायण उर्फ रामहेत यादव ने बताया कि पिछले कुछ समय से विकास किसी बात को लेकर मानसिक तनाव में था। मंगलवार शाम ग्रामीणों ने गांव के पास स्थित ब्रह्मदेव स्थान के पास आम के पेड़ पर गमछे के फंदे से विकास को लटकते देखा। ग्रामीणों की सूचना पर पिता मौके पर पहुंचे और फंदा काटकर उसे नीचे उतारा। विकास को लेकर 100 शैया अस्पताल पहुंचे लेकिन यहां उसे मृत घोषित कर दिया गया।देहात कोतवाल समर बहादुर सिंह ने बताया कि अस्पताल प्रशासन की सूचना पर शव का पोस्टमार्टम कराया गया है। घटना की जांच की जा रही है। परिजन ने घटना को लेकर फिलहाल कोई आरोप नहीं लगाए हैं।