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Hardoi News: सुपरवाइजर व मीटर रीडर को पीटने में दो सगे भाइयों पर प्राथमिकी

Sun, 04 Oct 2026 11:03 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 04 Oct 2026 11:03 PM IST
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FIR registered against two brothers for assaulting supervisor and meter reader.
सांडी। नगर के मोहल्ला सरामुल्लागंज में शनिवार को बिल अधिक आने को लेकर उपभोक्ता और बिजली कर्मियों में हुए विवाद में दो सगे भाइयों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है।
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मल्लावां कोतवाली क्षेत्र के इशरापुर गांव निवासी अभिनव श्रीवास्तव की ओर से पुलिस को दी गई तहरीर में बताया गया कि वह सांडी पावर हाउस में मीटर रीडर सुपरवाइजर के पद पर तैनात हैं। शनिवार को वह अपने अधीनस्थ मीटर रीडर मुरौली कठेरियान निवासी प्रतीक दीक्षित के साथ सरामुल्लागंज मोहल्ले में उपभोक्ताओं के विद्युत बिल बना रहे थे। इस दौरान टीम मोहल्ले के ही शफी के घर पहुंची और मीटर रीडिंग के अनुसार बिल निकालकर दिया।
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आरोप है कि बिल की राशि ज्यादा देखकर शफी आपा खो बैठा। उसने अपने भाई अयान के साथ मिलकर बिजली कर्मियों पर हमला बोल दिया। इससे सुपरवाइजर अभिनव श्रीवास्तव और मीटर रीडर प्रतीक दीक्षित को चोटें आई थीं। प्रभारी निरीक्षक पुष्पराज कुशवाहा ने बताया कि पीड़ित सुपरवाइजर की तहरीर पर शफी और उसके भाई अयान के खिलाफ संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। मामले की निष्पक्ष जांच कर आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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