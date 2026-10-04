Hardoi News: सुपरवाइजर व मीटर रीडर को पीटने में दो सगे भाइयों पर प्राथमिकी

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मल्लावां कोतवाली क्षेत्र के इशरापुर गांव निवासी अभिनव श्रीवास्तव की ओर से पुलिस को दी गई तहरीर में बताया गया कि वह सांडी पावर हाउस में मीटर रीडर सुपरवाइजर के पद पर तैनात हैं। शनिवार को वह अपने अधीनस्थ मीटर रीडर मुरौली कठेरियान निवासी प्रतीक दीक्षित के साथ सरामुल्लागंज मोहल्ले में उपभोक्ताओं के विद्युत बिल बना रहे थे। इस दौरान टीम मोहल्ले के ही शफी के घर पहुंची और मीटर रीडिंग के अनुसार बिल निकालकर दिया।आरोप है कि बिल की राशि ज्यादा देखकर शफी आपा खो बैठा। उसने अपने भाई अयान के साथ मिलकर बिजली कर्मियों पर हमला बोल दिया। इससे सुपरवाइजर अभिनव श्रीवास्तव और मीटर रीडर प्रतीक दीक्षित को चोटें आई थीं। प्रभारी निरीक्षक पुष्पराज कुशवाहा ने बताया कि पीड़ित सुपरवाइजर की तहरीर पर शफी और उसके भाई अयान के खिलाफ संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। मामले की निष्पक्ष जांच कर आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।