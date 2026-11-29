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सलेमपुर राय निवासी प्रमोद गुप्ता ग्राम पंचायत के प्रशासक (प्रधान) हैं। पुलिस से की शिकायत में उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत की भूमि पर सरकारी मॉडल शॉप (कोटे की दुकान) बनवाए जाने के लिए लेखपाल ने प्रस्ताव किया था। इस भूमि के कुछ हिस्से पर गांव के ही मुकेश यादव, राम नरेश यादव, शीलू यादव और अर्पित यादव ने कब्जा कर रखा है।प्रमोद का आरोप है कि इसी को लेकर आरोपी उनसे रंजिश मानते हैं। बीती 17 नवंबर की दोपहर दो बजे आरोपी उनके मकान पर आकर गालीगलौज करने लगे। मना करने पर घर के अंदर घुसकर उनकी पिटाई की। आंगन में रखा गृहस्थी का सामान और बर्तन भी तोड़ दिए। शोर सुनकर पड़ोसी सोनपाल और बदन सिंह मौके पर पहुंचे तो आरोपी जान से मारने की धमकी देकर भाग गए। प्रभारी निरीक्षक रविंद्र सोनकर ने बताया कि शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है।