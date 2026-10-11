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Hardoi News: फर्जी अभिलेखों से दो-दो पासपोर्ट बनवाने में तीन पर प्राथमिकी

Sun, 11 Oct 2026 11:50 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 11 Oct 2026 11:50 PM IST
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FIR against three for making two passports using fake documents
कछौना। फर्जी अभिलेखों के जरिये दो-दो पासपोर्ट हासिल करने के आरोप में तीन लोगों के खिलाफ अलग-अलग प्राथमिकी कोतवाली में दर्ज की गई है। लखनऊ स्थित क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय और स्थानीय अभिसूचना इकाई की संयुक्त जांच रिपोर्ट के आधार पर तीनों के खिलाफ फर्जीवाड़ा समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया गया है।
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नगर के मोहल्ला अंबेडकर नगर निवासी मोहम्मद लुकमान के खिलाफ पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कराई। उस पर फर्जी दस्तावेजों, आधार कार्ड और मतदाता पहचान पत्र का इस्तेमाल कर दो अलग-अलग पासपोर्ट बनवाने का आरोप है। दोनों ही पासपोर्ट में आवेदक की जन्मतिथि और पते अलग-अलग पाए गए। इसी तरह कोतवाली क्षेत्र के कुकुही निवासी गुड्डू अली के खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज की गई है। उन पर भी अभिलेखों में हेराफेरी कर दो पासपोर्ट बनवाने का आरोप है। जांच के दौरान पता चला कि दोनों पासपोर्ट में आरोपी ने अपनी पत्नी का नाम और खुद की जन्मतिथि अलग-अलग दर्ज करवाई थी। मामले में कोतवाली में तैनात उपनिरीक्षक राम कुमार शुक्ला की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की गई है।
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कछौना के पतसेनी चौराहा निवासी गुड्डू अली के खिलाफ भी अभिलेखों में फर्जीवाड़ा कर दो पासपोर्ट बनवाए जाने का मामला दर्ज किया गया है। इस मामले के साथ ही अंबेडकर नगर निवासी मोहम्मद लुकमान के खिलाफ भी कोतवाली में तैनात उपनिरीक्षक तौहीद हाशमी ने प्राथमिकी दर्ज कराई है। कोतवाल अनिल कुमार ने बताया कि तीनों आरोपियों के खिलाफ अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले की जांच भी शुरू कराई गई है।
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संडीला और शाहाबाद में भी दर्ज हो चुके मामले
पिछले एक सप्ताह के अंदर कुल पांच फर्जी अभिलेखों से दो-दो पासपोर्ट बनवाने के मामले सामने आ चुके हैं। कछौना कोतवाली में शनिवार रात तीन मामले दर्ज किए गए जबकि इससे पहले संडीला और शाहाबाद कोतवाली में भी दो-दो पासपोर्ट बनवाने का एक-एक मामला दर्ज किया गया था।
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