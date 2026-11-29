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डेढ़नी सरैंया निवासी संजय कुमार (21) पेंटर था। बीती 26 नवंबर को वह बुआ के घर उन्नाव जनपद के गंज बरौकी जाने के लिए बाइक से निकला था। वह न तो बुआ के घर पहुंचा और न ही वापस गांव आया। परिजन उन्हें रिश्तेदारी में तलाशते रहे। रविवार की सुबह उनके पिता राम प्रताप गुमशुदगी दर्ज कराने माधौगंज थाने पहुंचे। यहां पुलिस ने बताया कि कटरा बिल्हौर मार्ग पर रुकुमपुर गांव के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से एक बाइक सवार की मौत हुई थी। शव मोर्चरी में होने की जानकारी पर राम प्रताप रविवार दोपहर मौके पर पहुंचे। यहां शव देखकर पहचान कर ली। शव देखकर राम प्रताप और उनकी पत्नी विमला बिलख पड़ीं। संजय तीन भाई बहनों में सबसे बड़ा था। शहर कोतवाल उमाकांत शुक्ला ने बताया कि पहचान होने पर शव का पोस्टमार्टम कराया गया है।

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हरदोई। बुआ के घर जाने के लिए निकले माधौगंज थाना क्षेत्र के डेढ़नी सरैंया निवासी युवक की गुमशुदगी दर्ज कराने गए पिता को उसकी मौत की खबर मिली। बीती 26 नवंबर की रात मल्लावां कोतवाली क्षेत्र में मिले शव की पहचान भी इसी के बाद रविवार को हो गई।