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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hardoi News ›   Farmer dies after thatched roof collapses on him while he was sheltering from the rain.

Hardoi News: बारिश से बचने के लिए बैठे किसान पर गिरा छप्पर, मौत

Thu, 08 Oct 2026 11:42 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2026 11:42 PM IST
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Farmer dies after thatched roof collapses on him while he was sheltering from the rain.
फोटो-14- विनोद। फाइल फोटो
बिलग्राम। कोतवाली क्षेत्र के अलमापुर में बुधवार रात बारिश से बचने के लिए दुकानदार रास्ते में एक छप्पर के नीचे बैठ गया। कुछ देर बाद बारिश के साथ तेज हवा चलने पर छप्पर गिर गया। इसके नीचे दबकर दुकानदार की मौत हो गई।
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अलमापुर मजरा सदरपुर निवासी विनोद (41) खेती करने के साथ ही गांव में ही मकान से कुछ दूर गुमटी रखकर पान और गुटखा बेचते थे। बुधवार रात लगभग 10 बजे तेज आंधी और बारिश आने के कारण उन्होंने दुकान बंद कर दी। कुछ देर बाद घर जाने के लिए निकले विनोद पानी तेज हो जाने पर कुंदन के मकान के बाहर पड़े छप्पर के नीचे बैठ गए। कुछ देर बाद छप्पर गिर गया और इसके मलबे में विनोद दब गए।
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उधर, दूसरी ओर रात में घर न पहुंचने पर परिजन ने तलाश की लेकिन कुछ पता नहीं चला। बृहस्पतिवार सुबह जब छप्पर का मलबा हटाया गया तो विनोद का शव मिला। भाई संतराम की सूचना पर पुलिस और राजस्व विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। विनोद अविवाहित थे। तहसीलदार दीपक गौतम ने बताया कि बारिश और आंधी के दौरान छप्पर गिरने से दबकर विनोद की मौत हुई है। नियमानुसार मुआवजा दिलाया जाएगा।
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