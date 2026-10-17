Hardoi News: पुलिस से 52.51 लाख की धोखाधड़ी, भुगतान के बाद नहीं दी डीवीआर

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पुलिस थानों को सीसी टीवी कैमरों से लैस करने के लिए विभाग ने काम जेम पोर्टल के माध्यम से मुंबई के अंधेरी ईस्ट स्थित लाइट फोर्स बिल्डिंट लि. को उपकरणों की आपूर्ति का जिम्मा सौंपा था। प्रतिसार निरीक्षक (आरआई) यशवंत प्रताप सिंह की तरफ से दर्ज कराई गई प्राथमिकी में कहा गया है कि उपकरणों की आपूर्ति के लिए फर्म संचालक अमित राय से संपर्क किया गया।हर बार बहाना बनाकर आपूर्ति की तारीख आगे बढ़ाता रहा। छह महीने बीतने के बाद भी डीवीआर आदि उपकरण की आपूर्ति नहीं की है, जबकि फर्म को करीब 52,51,672 रुपये का भुगतान किया जा चुका है। सीओ सिटी अजीत चौहान ने बताया कि फर्म ने अभी तक डीवीआर की आपूर्ति नहीं की है। इससे सीवीटीवी के उपयोग का पूरा लाभ नहीं लिया जा पा रहा है। वहीं कोतवाल संजय त्यागी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। खरीद प्रक्रिया, भुगतान और आपूर्ति से जुड़े दस्तावेजों की पड़ताल के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।