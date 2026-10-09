Hardoi News: ठेका कर्मियों के बकाया मानदेय भुगतान की मांग, प्रदर्शन की चेतावनी
कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 09 Oct 2026 11:21 PM IST
Updated Fri, 09 Oct 2026 11:21 PM IST
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हरदोई। नगर पालिका में ठेका कर्मचारियों के दो माह के बकाया मानदेय के भुगतान की सभासदों ने मांग की। सभासदों ने 13 अक्तूबर तक बकाया मानदेय दिए जाने की प्रक्रिया पूरी कराने का अल्टीमेटम दिया। कहा कि इसके बाद धरना, प्रदर्शन और घेराव किया जाएगा।
ठेका कर्मियों का बकाया मानदेय दिलाने के संबंध में सभासदों ने अधिशासी अधिकारी रामेंद्र सिंह को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा कि 13 अक्तूबर तक भुगतान करा दिया जाए। ऐसा न होने पर अधिशासी अधिकारी का घेराव किया जाएगा। ज्ञापन देने वालों में सभासद अमित त्रिवेदी रानू, जमील अहमद, राजीव सिंह पप्पू, पुनीत मिश्रा, अहमर हुसैन, अजय कुमार शर्मा दीपू, सुधीर गुप्ता, रोहित कश्यप, छुन्नकी तिवारी आदि शामिल रहे। सभासदों को नगर पालिका प्रशासन की तरफ से जानकारी दी गई कि बस्ती इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी लि. को करीब 400 कर्मचारी का करीब 90.00 लाख रुपया वेतन मद में भुगतान के लिए दिया जाता है।
सर्विस प्रोवाइडर एजेंसी ने निकाय से प्राप्त इपीएफ राशि भी कर्मचारियों के खातों में जमा नहीं की है। इस पर नोटिस दिया गया। एजेंसी से कहा गया कि वेतन को कर्मचारियों के खातों में भिजवाया जाए। ईओ ने कहा कि वेतन जल्द दिलाने के प्रयास किए जाएंगे। देरी पर जवाबदेही तय करेंगे।
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ठेका कर्मियों का बकाया मानदेय दिलाने के संबंध में सभासदों ने अधिशासी अधिकारी रामेंद्र सिंह को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा कि 13 अक्तूबर तक भुगतान करा दिया जाए। ऐसा न होने पर अधिशासी अधिकारी का घेराव किया जाएगा। ज्ञापन देने वालों में सभासद अमित त्रिवेदी रानू, जमील अहमद, राजीव सिंह पप्पू, पुनीत मिश्रा, अहमर हुसैन, अजय कुमार शर्मा दीपू, सुधीर गुप्ता, रोहित कश्यप, छुन्नकी तिवारी आदि शामिल रहे। सभासदों को नगर पालिका प्रशासन की तरफ से जानकारी दी गई कि बस्ती इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी लि. को करीब 400 कर्मचारी का करीब 90.00 लाख रुपया वेतन मद में भुगतान के लिए दिया जाता है।
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सर्विस प्रोवाइडर एजेंसी ने निकाय से प्राप्त इपीएफ राशि भी कर्मचारियों के खातों में जमा नहीं की है। इस पर नोटिस दिया गया। एजेंसी से कहा गया कि वेतन को कर्मचारियों के खातों में भिजवाया जाए। ईओ ने कहा कि वेतन जल्द दिलाने के प्रयास किए जाएंगे। देरी पर जवाबदेही तय करेंगे।
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