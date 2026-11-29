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मुंडेर गांव के मजरा गधिया निवासी अजय जनरल स्टोर चलाते हैं। अजय ने बताया कि उनकी शादी ज्योति (24) से करीब तीन साल पहले हुई थी। रविवार सुबह अचानक ज्योती की तबीयत खराब हो गई। ज्योती को लेकर मेडिकल कॉलेज आए तो यहां चिकित्सक ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। परिजन मायके वालों के आने का हवाला देकर शव इमरजेंसी वार्ड में ही रोके रहे। इसके बाद पुलिस के हस्तक्षेप से शव मोर्चरी में रखवाया गया। मृतका के परिवार में पति और एक पुत्र है। सीओ सिटी अजीत चौहान ने बताया कि शव मोर्चरी में रखवाया गया है।

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हरदोई। सवायजपुर कोतवाली क्षेत्र के गधिया निवासी विवाहिता की संदिग्ध हालात में रविवार को तबीयत बिगड़ गई। परिजन उसे मेडिकल कॉलेज लाए। यहां चिकित्सक ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृत घोषित किए जाने के बाद भी तीन घंटे तक शव इमरजेंसी वार्ड में मायके वालों के इंतजार में रखा रहा। जानकारी पर पहुंची पुलिस ने शव मोर्चरी में रखवा दिया।