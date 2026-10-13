Hardoi News: कार की टक्कर साइकिल सवार किसान की मौत

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शहर के बाबा मंदिर निवासी छोटे भइया गुप्ता उर्फ कल्लू (60) खेती करते थे। उनके बड़े बेटे विशाल ने बताया कि कल्लू सोमवार को घरेलू सामान लेने साइकिल से गए थे। इस दौरान बिलग्राम चुंगी से सांडी चुंगी जाने वाली सड़क पर नारायण धाम के पास कार ने साइकिल में टक्कर मार दी थी। घटना में कल्लू गंभीर रूप से घायल हो गए थे।मौके पर लगी भीड़ के बीच उन्हें मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। यहां चिकित्सक ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। परिवार में पत्नी सुमन देवी और पांच बेटे हैं। शहर कोतवाल संजय त्यागी ने बताया कि टक्कर मारने वाली कार के बारे में जानकारी की जा रही है। परिजन से शिकायत लेकर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।